رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در جریان بازدیدی سه ساعته از خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز در گفتگویی تفصیلی به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی متولد 1337 در تهران است که در سال 1366 وارد وزارت امورخارجه شده و زمانی که از او پرسیدیم پارتی اش در وزارت خارجه چه کسی بوده که از روز اول مدیر بوده است ، گفت: من سرباز نظامم و نظام پارتی من بوده است.

مهمانپرست در سال 1355 در حالی که 16 ساله بوده در رشته مهندسی نرم افزار در دانشگاه شریف پذیرفته شده و علاوه بر مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ، در رشته MBA از دانشگاه کارلتون کانادا فارغ التحصیل شده است.

وی بعد مرتضی سرمدی،‌ محمود محمدی، حمیدرضا آصفی ، سید محمدعلی حسینی و حسن قشقاوی ششمین سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است.

رامین مهمانپرست پیش از انتصاب به عنوان سخنگوی وزارت خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان 1388-1383، معاون مدیر کل مطبوعات 1383-1381، نماینده وزارت امورخارجه در امور مدارس خارج از کشور 1381-1379 ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند 1379-1375 ، مدیر کل هماهنگی های امور فرهنگی 1375-1373 ، معاون مدیر کل هماهنگی های امور فرهنگی 1373-1370 ، رئیس امور فرهنگی کشورهای عربی و آفریقایی 1370-1366 بوده است.

* نخستین سوال ، نخستین تکذیب

سخنگوی وزارت خارجه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که موضع وزارت خارجه در قبال ادعای یکی از نمایندگان مجلس عراق مبنی بر ربوده شدن یک شهروند انگلیسی در این کشور و بازداشت وی توسط نیروهای ایران ، اظهار داشت: این ادعا صحت ندارد، ما دخالتی در این مسائل نداریم. رسانه های غربی معمولا این اخبار را برای این نقل می کنند که مداخلات خود که پیامد و عوارض اصلی مشکلات فعلی عراق را به وجود آورده را به دیگران منتسب نمایند.

* ایران آماده همکاری با عراق

وی افزود: ما و عراق آنچه در توانمان بوده برای صلح و ثبات و آرامش صرف کرده ایم تا هر چه سریعتر آرامش به این کشور بازگشته و در این مسیر از توانایی های خدمات فنی و مهندسی برای مشارکت در طرح های دو یا چند جانبه پیرامون بازسازی دریغ نمی کنیم.

مهمانپرست تصریح کرد: معتقدیم اگر وضعیت امنیت همسایگان ما مناسب و مطلوب باشد، رشد و توسعه شتاب مناسبی می گیرد و ما نیز از آن منتفع خواهیم شد. هر زمان نیز که دولت عراق درخواست همکاری داشته باشد، آماده همکاری هستیم.

* پاسخ به درخواست کاهش روابط با انگلیس

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص درخواست مجلس برای کاهش روابط ایران با انگلیس در سطح کاردار، خاطر نشان کرد: روابط کشورها با یکدیگر بر اساس تامین منافع ملی تعریف می شود. بنابراین در مجموع روابط اعم از روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و موضوعات دیگر بین دو کشور، اگر یک کشور به این نتیجه برسد که منافعش تامین نمی شود یا جهت گیری روابط به سمتی است که می تواند خسارتی وارد کند، در این زمان مسئولان در روابطشان تجدید نظر می کنند. اما اگر احساس شود علیرغم برخی کاستی ها و مشکلات، این روابط می تواند سازنده باشد یا وسیله ای برای احقاق حق و حفظ منافع ما باشد، این روند ملحوظ می شود.

تا الان و فعلا مسئولان وزارت امور خارجه به نتیجه ای برای کاهش روابط با انگلیس نرسیده اند.

وی ادامه داد: به هر صورت، بعضی وقت ها کاهش روابط یک معنا و یک اثر سیاسی دارد که ما نیز در دوره 30 - 31 سال بعد از انقلاب در برخی مواقع به خاطر موضوعات پیش آمده تجدید نظرهایی داشته ایم که در مورد انگلیس نیز این مورد پیش آمد. گاهی نیز برعکس بوده و مسئولان دو کشور تصمیم می گیرند سطح روابط را ارتقاء دهند. به هر صورت، تمام تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می شود، توسط مسئولان ما با دقت، حساسیت و جدیت مورد بررسی قرار می گیرد. جمع بندی این موارد اگر ما را به این نتیجه برساند که سیاستگذاری ها با هدف خاصی به دنبال تخریب منافع ما است در آن زمان تصمیم لازم گرفته می شود. اما تا الان و فعلا مسئولان وزارت امور خارجه به نتیجه ای برای کاهش روابط با انگلیس نرسیده اند.

* سوال: صبر ایران چقدر است؟

مهمانپرست در پاسخ به این سئوال که مهلتی که ایران برای تامین سوخت از خارج از کشور در نظر گرفته چه زمانی است و در صورت عدم تامین آن، ایران خود چه زمانی اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: در خصوص سوخت هسته ای بارها توضیح دادم که این مسأله را اصلا با دید سیاسی و یا دید ناشی از نگرانی القایی که برخی از کشورها اعلام می کنند، نباید نگریست. ما به همین نحوه نگاه کردن است که اعتراض داریم و آن را صحیح و حقوقی نمی دانیم.

وی ادامه داد: به طور طبیعی همه کشورها برای فعالیت خود به سوخت هسته ای نیاز پیدا می کنند پس همانطور که برای تامین سوخت فسیلی همه کشورها میزان منابع و تولیدات و نیازها و تامین آنها از خارج را برنامه ریزی می کنند و نسبت به آن مذاکره می کنند، همین وضعیت باید درباره سوخت هسته ای هم وجود داشته باشد.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: طبیعی است ما در آینده نیازهای جدی و در حجم وسیع به سوخت هسته ای داریم و مشخص ترین آن مصوبه مجلس برای الزام تامین 20 هزار مگاوات برق هسته ای است که باید نیروگاه مناسب و کارخانجات تامین سوخت داشته باشیم. پس باید هدف گیری ما در کار تامین سوخت هسته ای، حرکت به سمت تامین نیازهایمان در آینده باشد.

مهمانپرست گفت: برای حرکت در این مسیر، آنجا که امکان تامین در داخل نباشد، نگاه به بیرون خواهد بود و ما هیچ ضرب الاجلی در این باره برای خود قائل نیستیم. اینکه آژانس به وظایفش عمل نمی کند، فکر می کنیم بر اساس تکالیفی که به آژانس داریم و در عمل نیز شفافیت و صداقت خود را نشان دادیم، در مقابل نیز از حقوقی برخورداریم که ساده ترین آنها این است که نیازهای طبیعی ما درباره تامین سوخت را جواب دهند. متاسفیم که چرا به جای اینکه نیاز ما را پاسخ دهند، با آن برخورد سیاسی می کنند.

* می خواهیم به دیگران ثابت کنیم

وی افزود: وقتی متوجه می شویم با اغراض سیاسی در این موضوع با ما برخورد می کنند، نباید زیاد تعجب کرد. مثل مسأله بنزین که همه می دانند این مسأله حساسیت تبدیل شدن به موضوع سیاسی را ندارد اما در خصوص آن نیز به این شکل رفتار می کنند. بنابراین وقتی غرض ورزی سیاسی پشت تصمیم گیری های به ظاهر حقوقی می آید، رویه ها نادرست می شود و متاسفانه حقوق اعضا را تامین نمی کند. ما از این جهت که به عنوان یکی از نمایندگان کشورهای مستقل و به عنوان یکی از اعضای متعهد آژانس طلایه دار مبارزه با نوعی بی عدالتی و غرض ورزی سیاسی شدیم، می خواهیم به دیگران هم ثابت کنیم که این روش نادرست است و در آینده این روش در قبال آنها نیز اعمال خواهد شد. بنابراین باید تلاش کنیم به این سمت برویم که نیازهایمان را خودمان تامین کنیم.

* علت مخالفت روس ها با پیشنهاد کیش

طبیعی است که کشور روسیه که از سوختهسته ای برخوردار است، از این طریق برای تنظیم موازنه روابط خود با دیگر کشورها استفاده کند. مانند مسأله تامین گاز مورد نیاز اروپا توسط روسیه که مناقشه بین روسها و اروپایی ها بر سر همین موضوع است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در پاسخ به این سئوال که به نظر شما علت مخالفت روسیه با معاوضه سوخت در کیش چیست، تصریح کرد: کشورها در آینده برای کسب دستاوردهای راهبردی و تکنولوژیک در روابط دو یا چند جانبه، می خواهند از یک سری امتیازات بهره مند شوند و در این زمینه انرژی هسته ای تبدیل به یکی از منابع بسیار مهم برای همه کشورها می شود که اگر کسی این دانش را نداشته باشد مجبور است دست نیاز خود را به سوی این کشورها دراز کند؛ پس این مورد به عنوان یک اهرم فشار در روابط کشورها تعریف خواهد شد.

وی تاکید کرد: طبیعی است که کشور روسیه به عنوان کشوری که از این سوخت برخوردار است، از این طریق برای تنظیم موازنه روابط خود با دیگر کشورها استفاده کند. مانند مسأله تامین گاز مورد نیاز اروپا توسط روسیه که مناقشه بین روسها و اروپایی ها بر سر همین موضوع است. همه اینها فکر می کنند کشورهای دیگری نباید به جمع کشورهای دارنده دانش هسته ای اضافه شوند تا آنان باشند که دست بالاتری در تأمین نیازهای اساسی این کشورها داشته باشند.

* یک پاسخ جالب

مهمانپرست در پاسخ به این سئوال که گام بعدی ایران در تامین سوخت رآکتور تهران چیست و آیا پیشنهاد جدید یا راهکاری دیگر مد نظر دارد، گفت: گام بعدی ما ادامه گام قبلی خواهد بود!

* ضرب الاجل جایگاه ندارد

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سئوال که تحلیل شما از لغو جلسات 1+5 چیست و یا ضرب الاجل آمریکا مبنی بر تشدید موضع آمریکا در 5 سال آینده چیست، گفت: ضرب الاجل اصلا برای ما اهمیت ندارد و جایگاهی ندارد. چگونه می توان قبول کرد برای اینکه یک کشور تامین منافع ملی خود را دنبال کند، برای آن ضرب الاجل تعیین شود؟ این اصلا معنا ندارد. مگر می شود به یک کشور مستقل و متعهد به مقررات آژانس گفت شما تا مدتی که مشخص می کنیم منافع ملی را دنبال و پس از آن دیگر این کار را نکنید اینها واژه هایی است که آنها تعریف می کنند تا یک نوع جنگ روانی و نگرانی در افکار عمومی ایجاد کنند.

وی خاطر نشان کرد: ملتی که 30 سال با این تحلیل ها و تحریم ها و ژست های تبلیغاتی روبرو بوده، تحت تاثیر این حرف ها قرار نمی گیرد زیرا ما چیزی فراتر از حقوق خود تقاضا نکرده ایم.

* بروز اختلاف در 1+5

مهمانپرست در پاسخ به این سئوال که آیا تعطیلی جلسات 1+5 می تواند نشان از بروز اختلاف بین خودشان تعریف شود، گفت: واقعیت این است که تا جایی و تا حدی می توان کشوری را از موضوعی ترساند یا تهدید کرد. اگر چند بار اقدام به تهدید شود و پس از آن نیز اقدامی شود که تاثیری نداشته باشد، این کشورها دیگر ناگزیر می شوند اقدامات غیرکارامد و ناعادلانه را کنار گذارند. هر چند برخی به دنبال آن هستند که ژست آن را حداقل در رویکردهای ظاهری خود حفظ کنند.

سخنگوی وزارت خارجه، اظهار داشت: اولا آنها با هم اختلاف نظر دارند و نمی خواهند به سمتی بروند که راه های همکاری و تعامل را ببندند و منافع خویش در روابط دو جانبه را با لجاجت دیگران گره بزنند. در این زمینه، نکته مهم آن است که شما تا وقتی تاکید می کنید که رویکردهای ناعادلانه و لجولانه دارید، این ژست نشان از رویکردهای شکلی شما دارد، اما اگر این دوره گذشت و اثر واقعی دربرنداشت، ژست ظاهری از هم می پاشد و ناکارآمدی آن برای همگان واضح می شود. در حال حاضر نیز این اتفاق افتاده و متاسفانه آنها به دور باطل خود اصرار می کنند و ضریب آزموده های خطای آنان رو به افزایش است.

*کاهش روابط با آژانس یعنی چه؟

وی در خصوص کاهش سطح روابط با آژانس نیز توضیح داد: ما قبلا در خصوص اینکه «کاهش روابط با آژانس یعنی چه» توضیح داده ایم. ما به عنوان یک عضو متعهد آژانس، خود را ملزم می دانیم همکاری های اولیه و لازم در آژانس را داشته باشیم که این همکاری ها هیچ گاه قطع نشده و فعلا نیز در برنامه نیست که محدود شود.

در همکاری با آژانس بحث ما این است که اگر قرار باشد در مقابل تکالیفی که خود را ملزم می دانیم، از حقوق خود برخوردار نباشیم برای چه به سمت تعهدات حداکثری برویم؟

مهمانپرست گفت: همکاری های ما همچنان بر اساس مقررات پادمانی ادامه دارد و همه فعالیت های صلح آمیز ما تحت نظارت آژانس انجام می شود و بازرسان به طور منظم می آیند و بازرسی ها را انجام می دهند. پس تعهداتمان را انجام می دهیم. اما گاهی خارج از تعهدات اولیه، کارهایی را داوطلبانه انجام دادیم تا بهانه را از طرف مقابل بگیریم. بحث ما این است که اگر قرار باشد در مقابل تکالیفی که خود را ملزم می دانیم، از حقوق خود برخوردار نباشیم برای چه به سمت تعهدات حداکثری برویم؟ می توانیم در حد همان تعهدات حداقلی روابط خود را ادامه دهیم.

وی خاطر نشان کرد: حرف ما این است که آژانس به جای اینکه یک رویه حقوقی دنبال کند، مسائل را سیاسی می کند و زمانی که غرض ورزی پشت این تصمیمات باشد، اساس فعالیت های آژانس زیر سئوال می رود. بنابراین معتقدیم این نوع برخورد آژانس، زمانی که سایر کشورها از یک سو نظاره گر حسن نیت کشورهای مستقلی چون ایران هستند، و از سوی دیگر شاهد برخورد دوگانه آژانس با ایران هستند، در نهایت به ضرر خود آژانس تمام می شود.

مهمانپرست گفت: به همین علت است که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که ما را نمادی از حق طلبی در رابطه با آژانس می دانند، یکپارچه از حقوق ما دفاع می کنند. ما چند کشور معدود داریم که از لحاظ توسعه یافتگی یا دانش هسته ای در شرایطی هستند که سعی می کنند یک نوع اعمال فشار داشته باشند که ما این رویه را درست نمی دانیم. هر قدر به این رویه ادامه دهند، باور ذهنی کشورهای در حال توسعه و مستقل را نسبت به خود تغییر خواهند داد و این کشورها به این نتیجه می رسند که این سازمان نفعی برای آنها نخواهد داشت.

* منافع ملی معیار رابطه با کشورها

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سئوال "مهر" که واکنش وزارت خارجه در خصوص کشورهایی که علیه ایران در شورای حکام رای داده اند ، مانند هند ، چه خواهد بود، گفت: آنچه که برای افکار عمومی مهم است این است که مطمئن شوند که شما در جهتی حرکت می کنید که منافع آنها راتامین می کنید. بنابراین نظر مردم این نیست که حتما رابطه با کشوری قطع یا ارتقاء یابد. آنها می گویند چه ارتقاء و چه کاهش روابط، اگر منافع ملی را تامین می کند، ما از آن حمایت می کنیم.

وی ادامه داد: دستگاه وزارت خارجه وظیفه اش این است که تمام مؤلفه هایی که منافع ملی را تامین می کند، در نظر گیرد. در برخی مواقع شما به خاطر نوع رفتار و تصمیم کشورهای دیگر علیه کشور خود تصمیم می گیرید و سطح روابط را کاهش می دهید. در مواقعی نیز ممکن است به این نتیجه برسید که تامین منافع کشور، در ادامه روابط محقق می شود. بنابراین نباید به سمتی برویم که از هر اتفاقی که می افتد نتیجه گیری مستقیم در روابط کنیم. این تصمیم گیری را باید به عهده وزارت خارجه بگذاریم.

مهمانپرست گفت: مطلب کلی این است که اصولا کشورها زمانی سعی می کنند مواضع خود را نزدیک خواست کشورهای دیگر قرار دهند که احساس کنند منافع زیادی در ارتباط با هم دارند و ممکن است برخی تصمیماتشان باعث شود آن روابط صدمه ببیند. پس اگر قرار باشد روابط اقتصادی و همکاری های دیگر ما به شکلی توسعه یابد که ما را به هم وابسته کند کشورها کمتر ترجیح می دهند به سمت تصمیماتی بروند که روی منافع تاثیر بگذارند. در این راستا رفتن یک هیأت از ایران به هند برای LNG رویداد خوب و مهمی بود. زمانی که ما به لحاظ انرژی با کشورهای مهم منطقه روابط تنگاتنگی پیدا می کنیم، اتخاذ هر تصمیم غلط می تواند در همکاری های انرژی ما تاثیر گذار باشد.

* مسیر طولانی تا سازمان تجارت جهانی

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سئوال که مذاکرات برای پیوستن به WTO به کجا انجامیده است، گفت: اقدام در این زمینه یک پروسه طولانی دارد که مسئولان این بخش که وظایفشان تهیه گزارش مقدماتی این عضویت است در حال طی روال تکنیکی خود هستند و هر چند نمی باید مؤلفه های تأثیرگذار سیاسی را نیز ندیده گرفت.

* سهم ایران از خزر چه قدر است؟

مهمانپرست در پاسخ به این سئوال که سهم ایران از دریای خزر مشخصا چه میزان است، گفت: سهم ایران یک سهم منصفانه و منطقی از یک توافق جمعی با دیگر اعضای حاشیه دریای خزر در چارچوب یک رژیم حقوقی مورد اجماع 5 کشور است.

سهم ایران از خزر یک سهم منصفانه و منطقی از یک توافق جمعی با دیگر اعضای حاشیه دریای خزر در چارچوب یک رژیم حقوقی مورد اجماع 5 کشور است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا طرفین به این توافق پایبند هستند، تصریح کرد: آنچه که همه کشورها بر آن توافق کردیم این است که این رژیم حقوقی حتما باید با قبول 5 کشور نهایی شود. ما در 70 درصد موضوعات به نتیجه رسیده ایم و 30 درصد باقی مانده، موضوعات مهمی است که چون توافق همه را می طلبد، با دقت و کارشناسی در سطح معاونان وزیر و نمایندگان کشورها در حوزه خزر دنبال می شود سپس نتایج آن در جلسات وزرای خارجه و نهایتا در جلسات سران مطرح خواهد شد. برآورد ما این است هر قدر کارها کارشناسانه تر دنبال شود و مباحث اختلافی، با اقناع حقوقی مطرح گردد، مسئولان بالاتر، بر تصمیمات مورد توافق صحه می گذارند و تصمیم گیری در جلسه سران راحت تر انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: بنابراین هیچ کشوری نمی تواند تصمیمی بگیرد که منافع دیگر کشورها را به خطر بیندازد مگر آنکه در آن موضوع به توافق جمعی برسیم. بنابراین نباید نگران باشیم. تا زمانی که در تامین حقوق و منافع کشورمان صد در صد مطمئن نباشیم، مسیر مذاکرات برای تمامی اعضا ادامه خواهد یافت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مذاکرات کار گروه ها مثبت است، با تایید مثبت بودن این مذاکرات گفت: ما از فعالیترین اعضای این گروه کاری هستیم و پیشنهادات سازنده داریم. ما در ارائه و طراحی روش های علمی و حقوقی پیشقدم هستیم و برخی مسائلی که پیشرفت داشته به خاطر نقش سازنده ما و فعالیت جمعی اعضا بوده که از سوی کشور ما پیشنهادهای راه گشا همواره ارائه می شود.

* آینده ای روشن و نویدبخش برای ترسیم رژیم حقوقی خزر

مهمانپرست مهمترین و برجسته ترین نکته همکاری های مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را اجلاس سران خواند و گفت: در اجلاس قبلی که در عشق آباد برگزار و پیشرفت محتوایی نداشت، همه سران خواهان تحرک مؤثرتر بودند و این موضوع را مطرح می کردند که در اجلاس بعدی، مباحث نتیجه بخش باشد. اجلاس بعدی که در تهران تشکیل شد، بر خلاف تصور رؤسای کشورهای ساحلی بسیار موفق و کارآمد بود و توانست راهکارهای مهم و راهبردی پیش روی کشورها قرار دهد و مسیر را هموار سازد.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: با تلاش هیأت ایرانی، آینده ای روشن و نویدبخش برای ترسیم رژیم حقوقی خزر ارائه شده و خیلی امیدواریم که در آینده نیز به نتیجه بهتری در این زمینه ها برسیم و این مهم در نتیجه استمرار کار تفاهم آمیز و منطقی اعضا بر اساس قاعده انصاف است.

* برخورد غیر حقوقی با مسائل کنسولی

مهمانپرست در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت امور خارجه اخیرا به صورت فعالانه تر نسبت به گذشته حقوق اتباع ایرانی خارج از کشور را پیگیری می کند، تصریح کرد: دفاع از حقوق اتباع ایرانی همیشه جزء یکی از وظایف اصلی دستگاه سیاست خارجی بوده و به همین دلیل یکی از فعالترین بخش های وزارت خارجه بخش کنسولی است که مرتب موضوعات مختلفی پیرامون ایرانیان خارج از کشور را دنبال می کند.

وی خاطر نشان کرد: اینکه به ذهن خطور می کند این روزها موضوعات بیشتری پیرامون اتباع ایرانی در خارج از کشور مطرح است، بیشتر به تحولاتی که اتفاق می افتد، بر می گردد والا بسیاری از کارهای کنسولگری های ما در سراسر جهان که به صورت شبانه روزی برای تأمین حقوق اتباع ایرانی فعالیت می کنند، تبلیغاتی نمی شود و اینکه از موضوعات کنسولی کمتر سخن می گوییم، نشان می دهد که در کنسولگری ها بسیاری از مشکلات در صحنه عمل و در مقطع خود حل شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه مردم ایران به دلایل فرهنگی علاقه زیادی به رفت و آمد به مسافرت دارند و به همین دلیل ممکن است از لحاظ حقوقی و کنسولی در کشورهای خارجی برای آنان مشکلاتی پیش آید، افزود: موضوعی که اکنون در خصوص اتباع ایرانی در خارج از کشور مطرح می شود و رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده اصلا حقوقی و کنسولی نیست بلکه موضوعی سیاسی است و اینکه می گوییم آمریکا با کمک برخی کشورها برای اتباع ما دام می گذارد به این دلیل است که می خواهد به ایران فشار سیاسی وارد کند.

* افشای سناریوی امریکایی برای گرفتار کردن ایرانیان

مهمانپرست در خصوص جزئیات سناریو سازی آمریکا برای اتباع ایران در خارج از کشور خاطر نشان کرد: یک چیزی را مطرح می کنند که اتباع ایرانی به دنبال خرید و فروش کالاهای دو منظوره و یا چند منظور که ممکن است یکی از کاربردهای آن مقاصد نظامی باشد، هستند و بر همین اساس، خود با سناریوهای ساختگی بر سر راه اتباع ایران در خارج از کشور به اصطلاح دام گذاشته و با پیشنهاد تجارت برخی از این کالاهای دو منظوره، آنها را متهم می سازند که این نوع کارها همگی رویکردهای غیر حقوقی و مغایر با اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در عین حال یادآور شد: این که افراد را با تزویر و خدعه و به شیوه غیرقانونی گرفتار کنند و فروشنده به عنوان مامور سیا و از نیروهای امنیتی آمریکا باشد، آیا این رویدادها با مبانی شکلی و محتوایی حقوق بین الملل مطابقت دارد و آیا این یک طراحی و سناریو و دام گذاری برای اتباع ایرانی نیست؟

وی با محکوم کردن این رویه های غلط و غیرحقوقی گفت: برای اتباع ایرانی محاکمه هایی فرمایشی و غیر حقوقی تدارک می بینند که ما به شدت به این اقدامات اعتراض داریم و خواهان آزادی آنها و رفع نگرانی خانواده هایشان هستیم.

مهمانپرست با اشاره به برخی اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر سیاست های چماق وهویج و تهدید و تطمیع علیه ایران، یادآور شد: زمانی که بحث فشار به ایران بیشتر مطرح می شود ما می بینیم که از این دست اتفاقات یعنی بازداشت ایرانیان در خارج از کشور بیشتر می شود و این نشان می دهد که هدف اعمال فشار به ایران است.

* پاکستان جدی تر باشد

خبرنگار مهر از سخنگوی وزارت خارجه اقدامات این وزارتخانه را پیرامون وضعیت عطارزاده دیپلمات ربوده شده ایران در پاکستان سئوال کرد که وی در پاسخ بیان داشت: دستگیری آقای عطار زاده تا حدودی ابعادش مشخص شده است. ما از مسئولین پاکستان انتظار داریم تلاشهای خود را برای آزادی ایشان بیشتر کرده و با آزادی وی، خانواده اش را از نگرانی خارج کنند.

مهمانپرست با بیان اینکه متاسفانه کشور پاکستان مانند افغانستان در بحث امنیت دچار مشکل جدی شده است تاکید کرد: ما الان نگران وضعیت پاکستان هستیم. امیدوارم مقامات پاکستان در چارچوب تلاش های داخلی و وحدت گروه ها و احزاب ملی، در کاهش زمینه های ناامنی و استقرار آرامش موفق شوند.

مهمانپرست در واکنش به اطلاعیه دادستانی سیستان وبلوچستان مبنی بر وجود مستنداتی دال بر دست داشتن برخی عوامل در پاکستان در اقدامات تروریستی شرق ایران، گفت: این گونه امور از طریق مراجع ذیربط به مقامات پاکستان منعکس و پاسخ آنها اخذ خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: ما به لحاظ دیپلماتیک تلاش هایی مجدانه از طریق دولت پاکستان داشته و پیگیر سرنوشت دیپلمات ربوده شده ایرانی هستیم.

* تاکید چندباره بر بیگناهی اردبیلی

وی در خصوص صدور حکم 5 سال زندان برای اردبیلی یکی از اتباع ایرانی که در ایالات متحده زندانی است، تصریح کرد: همان گونه که قبلا اعلام شده، این اقدام آمریکا در راستای تشدید فشارهای سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد و در سال های اخیر نهادهای امنیتی- قضایی آمریکا با توسل به اقدامات از پیش طراحی شده، درصدد دام گذاری برای شهروندان ایرانی مقیم سایر کشورها با هدف بازداشت و استرداد آنها برآمده و با سوءاستفاده و توسل به اقدامات غیرقانونی و مغایر موازین و اصول حقوقی، مبادرت به این امر نموده اند. جمهوری اسلامی ایران ضمن اعتراض شدید به این گونه اقدامات غیرقانونی که نقض عامدانه و آشکار مقررات بین المللی و حقوق اولیه شهروندان ایرانی بازداشت شده به شمار می رود، رأی صادره توسط دادگاه آمریکایی را محکوم نموده و با تأکید بر بی گناهی آقای اردبیلی، خواهان آزادی وی در اسرع وقت می باشد.

* دیدار وکلا با برخی ایرانیان در بند در امریکا

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سئوال که آیا عوامل ایران در دفتر حفاظت از منافع کشورمان در ایالات متحده با اتباع ایرانی زندانی در این کشور ملاقات هایی داشته اند، گفت: در برخی موارد وکلا دیدارهایی داشته اند اما در برخی از موارد بطور ناگهانی دادگاه تشکیل شده و اطلاع نداده اند که اتباع ایرانی چگونه محاکمه می شوند و یکی از اعتراضات ما نیز همین است.

* تاجیک باید آزاد شود

مهمانپرست در خصوص اخبار مطرح شده مبنی بر احتمال آزاد شدن نصرالله تاجیک دیپلمات ایرانی که در انگلیس زندانی است، گفت: ما از منابع رسمی چیزی در این خصوص دریافت نکرده ایم. ما همواره تاکید کرده ایم که آقای تاجیک باید آزاد شود چون اساسا اتهام به وی نادرست بوده و ما ایشان را بیگناه می دانیم و بازداشت او کاری غلط، غیر انسانی و غیر حقوقی است و از دولت انگلیس خواستیم که مساعی خویش را برای آزادی وی بعمل آورد و اینکه اخبار منتشره چقدر واقعیت داشته باشد، باید منتظر نتایج اقدامات عملی باشیم. بنابراین ما هنوز نمی توانیم موضعی اتخاذ کنیم.

* من نگفتم که ...

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص شهرام امیری نیز گفت: من نگفته ام آقای امیری دانشمند هسته ای بوده بلکه آنچه که از نظر ما مهم است این است که نباید با اتباع ایرانی اینگونه برخورد شود.

* عراق مردمسالار مطلوب تر از عراق نا امن

وی در خصوص نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، تصریح کرد: انتخابات عراق برای ما اهمیت دارد و امنیت عراق آثار متقابل بر امنیت منطقه دارد و هر چه کشور عراق نا امن باشد، امنیت ما به خطر می افتد. برای ما، عراقی آزاد، مستقل و دموکراتیک و مردم سالار مطلوبتر از یک وضعیت ناامن و به هم ریخته ای است که اشغالگران و نیروهای خارجی، منافع مردم عراق را نادیده می گیرند.

مهمانپرست تاکید کرد: اعتقاد داریم عراقی ها می توانند کشور خود را اداره کنند و این کشور روندی دموکراتیک را در پیش گرفته و ما حتما از اینکه انتخابات این کشور به بهترین شکل برگزار شود، خوشحال می شویم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطر نشان کرد: البته برخی کشورها اعم از منطقه ای یا فرامنطقه ای ممکن است از این موضوع ناراضی باشند و کشورهای فرامنطقه ای زمانی که در یک منطقه امنیت وجود داشته باشد، دیگر بهانه ای برای حضور در آن منطقه ندارند و به همین دلیل معتقدیم خیلی از درگیری ها، فتنه ها و ناامنی ها منشاء خارجی دارند چون اگر این ناامنی ها نباشد، برخی نمی توانند به این بهانه وارد منطقه شوند.

وی با تاکید بر اینکه منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در جهان بسیار استراتژیک هستند، گفت: یکی از موارد اهمیت این منطقه، موضوع انرژی است و به همین دلیل کشورهای بزرگ برای حضور در خاورمیانه و خلیج فارس به دنبال مداخله و گسترش حوزه نفوذ نامشروع خود در منطقه می باشند.

مهمانپرست اضافه کرد: ما از برگزاری انتخابات با شکوه در عراق استقبال می کنیم.

* هشدار درباره برخی کشورها

سخنگوی وزارت خارجه در عین حال هشدار داد اگر کشوری در داخل منطقه یا خارج از منطقه بخواهد به هر شکلی در روند مردم سالاری در عراق خلل ایجاد کند و یا مداخله کند، در واقع با ایجاد ناامنی اهداف خاص آن کشور را دنبال می کند و باید دید کدام کشورها این اهداف را دنبال می کنند و با این کشتارهای انسانی چه منافعی را تعقیب می کنند.

* تامین امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه

وی در خصوص برخی اخبار مبنی بر تلاش کشورهای منطقه برای تشکیل نیروهای واکنش سریع و احتمال مشارکت ایران در این بحث گفت: آنچه به صورت کلی ما با آن موافقیم و آن را پیگیری می کنیم، وجود داشتن همکاری منطقه ای در مسائل مختلف از جمله امنیتی و اقتصادی و مشورت های سیاسی است و معتقدیم اگر برخی کشورها در این موضوع سهل انگاری نکنند منطقه در چارچوب همکاری های دسته جمعی کشورهای منطقه، می تواند به یک منطقه نمونه در جهان تبدیل شود.

* سئوالی درباره دو سفیر

مهمانپرست در خصوص تغییرات سفرا و مشخص نشدن سفرای ایران در برخی از کشورهای مهم از جمله چین گفت: ما حدود 120 تا 130 رئیس نمایندگی در خارج از کشور داریم که هر ساله 30 تا 40 نفر از آنان ماموریتشان تمام می شود و با پایان کار دولت نهم ماموریت برخی از سفرا نیز پایان یافت ضمن اینکه وزارت خارجه ترجیح می دهد که پایان ماموریت همکاران در خارج از کشور اواخر تابستان باشد و طبیعی است در تابستانی که گذشت می بایست 30 تا 40 سفیر تغییر می کرد و با توجه به پایان کار دولت نهم کار اصولی این است که این اختیار به دولت بعدی داده شود تا سفرایش را خودش منصوب کند.

وی در خصوص مشخص نشدن سفیر ایران در چین و امارات عربی متحده، گفت: در برخی جاها و به خاطر اهمیت ضروری است که دقت بیشتری صورت بگیرد و هم اکنون لیست اکثر سفرا مشخص شده و برخی از آنان در مرحله گرفتن «اَگرمان» هستند و اَگرمان برخی دیگر دریافت شده و استوارنامه های آنان درحال آماده شدن است و به زودی سمینار سراسری روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان در کشور برگزار خواهد شد که مقدمات آن نیز به سرعت در حال فراهم شدن است. البته تعداد بسیار محدودی از سفارتخانه ها، تعیین سفرای آنها در حال نهایی شدن است که این موضوع بیشتر به خاطر طی پروسه اجرایی آن بوده است و در خصوص چین نیز به خاطر اهمیت این کشور تا کنون چند نفر مطرح شده اند اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

مهمانپرست در خصوص همکاری های اقتصادی ایران با دیگر کشورها در زمینه LNG، نفت و انرژی گفت: در سیاست منطقه ای ارتباط و اتصال موضوعات مختلف از جمله مسائل اقتصادی به نفع همه کشورهای منطقه است و جمهوری اسلامی ایران از همکاری و حلقه های اقتصادی در روابط استقبال می کند و توجه داشته باشید اگر کشوری می خواهد در بخش صادراتی موفق شود، باید تمامی مؤلفه های واردات و صادرات را متناسب با نیازهای خود در یک تعریف حامع برآورده کند و اگر لازم باشد باید بخشی از نیاز خود را از خارج تامین کند و در این میان به توان صادراتی اش صدمه وارد نشود.

* از حقوق ملت گذشت نمی کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با اقدامات انجام شده برای دریافت غرامت 8 سال جنگ تحمیلی عراق به ایران اظهار داشت: موضوع غرامت جنگ تحمیلی را در دستور پیگیری مقامات کشور داریم. این موضوع جزء مطالبات ماست که در شرایطی که دولت عراق از قوام و استقرار داخلی بیشتری برخوردار شد، موضوع در دستور کار با عراق قرار خواهد گرفت.

مهمانپرست در خصوص برخی شایعات مبنی بر درخواست عراق برای بخشش غرامات جنگ، تصریح کرد: هیچکس نمی تواند از حقوق کشور خود به سادگی بگذرد. در همان زمان که بحث اعدام صدام مطرح شد، اسناد مربوط به خسارت های مالی، جانی و صدمات مادی و روحی جنگ 8 ساله علیه ایران از سوی وزارت خارجه آماده و به دولت عراق تحویل داده شد.

* منافقین ؛ یا اخراج یا تحویل

سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از گفتگوی تفصیلی خود با خبرنگاران مهر، در خصوص اقدامات وزارت خارجه برای استرداد منافقین که در عراق مستقرند خاطر نشان کرد: حمایتی که متاسفانه کشورهای غربی ازتروریسم می کنند با شعار آنان مبنی بر مبارزه با تروریسم در تضاد است و نیت آنان را زیر سئوال می برد و در رابطه با منافقین نیز مشخص شد که وجود منافقین و اعطای پوشش رسمی به اعضای این گروهک تروریستی در کشورهای اروپایی و ادامه حضور آنان در عراق را قبول نمی کنیم و پارلمان و دولت عراق نیز این حضور تروریستی را مغایر با امنیت ملی عراق می دانند و ما از دولت عراق خواسته ایم یا منافقین را به ایران تحویل دهند یا از این کشور اخراج نمایند.

وی در خصوص راهکار های تامین اورانیوم 10 سایت جدید غنی سازی ایران اظهار داشت:موضوع سایت های جدید غنی سازی، بحثی کلی با دید فنی بلندمدت است و راه اندازی این سایت ها زمان می برد.

مهمانپرست ادامه داد: ما با دید بلندمدت در رابطه با موضوع هسته ای حرکت می کنیم و در این طراحی با دید بلند مدت تمامی نیازهای خود را می بینیم.

* یک تکذیب دیگر

مهمانپرست خبر رسانه های غربی پیرامون توقیف دو بالگرد ایران در امریکا را کذب خواند و گفت: هر زمان که امریکایی ها می گویند باید به ایران فشار بیشتر وارد کنیم، این اخبار تصنعی بیشتر منتشر می گردد. بنابراین این نوع اخبار با هدف تظاهر به اعمال فشار تولید می شود.

* میراث فرهنگی خسارات جنگ جهانی دوم را اعلام کند

وی درخصوص درخواست رئیس سازمان میراث فرهنگی برای پیگیری خسارات وارده به ایران در جریان جنگ جهانی دوم اعلام کرد که ما آماده پیگیری هستیم و منتظر ارائه مستندات حقوقی آن به وزارت خارجه هستیم.

* پیشنهادات ایران برای امنیت خلیج فارس

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در رابطه با امنیت منطقه خلیج فارس از ارائه پیشنهاداتی از سوی ایران برای ترتیبات امنیتی منطقه خبر داد و گفت: ما معتقدیم امنیت منطقه باید با کمک کشورهای منطقه تامین شود و چون منطقه ما منطقه بسیار مهمی است برخی کشورهای فرامنطقه ای سعی در دخالت و حضور در آن دارند درحالی که پیشنهاد ما این است که همکاری های منطقه ای بین همسایگان باید گسترش یابد و این فعالیت ها بر اساس فعالیت دسته جمعی و مشارکت آنها باید تعقیب شود.

* از 4 دیپلمات چه خبر؟

وی در خصوص آخرین پیگیری های وزارت امور خارجه درباره 4 دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان گفت: کمیته ای در وزارت امورخارجه لبنان مامور رسیدگی به این موضوع است و امیدواریم با تشکیل دولت وحدت ملی لبنان، این کمیته در وزارت خارجه لبنان فعال شود و این موضوع جزو توافقات ما بوده و ما همچنان در حال پیگیری آن هستیم.

* میانجی گری در یمن؟

مهمانپرست در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال میانجیگری ایران در ماجرای یمن گفت: میانجیگری مطرح نیست بلکه ما اعلام کرده ایم مخالف درگیری های یمنی- یمنی و خونریزی بین مردم یمن هستیم و توصیه کرده ایم همه کشورهای منطقه در جهت صلح و آرامش به دولت و مردم یمن کمک کنند و چنانچه به مساعی جمیله ایران نیاز باشد، جمهوری اسلامی ایران آماده ارائه هر گونه کمک به این روند است.

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گفتگو از : اسماعیل سلطنت پور، معصومه حاتم خانی و سمانه ناظریان