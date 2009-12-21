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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۲

توسط یک ایرانی /

سرویس خدمات تلفنی فارسی زبان در یک شهر آمریکایی راه اندازی شد

سرویس خدمات تلفنی فارسی زبان در یک شهر آمریکایی راه اندازی شد

سرویس تلفنی فارسی زبان به منظور کمک و راهنمایی مهاجران ایرانی ساکن شهر لس آنجلس آمریکا توسط یک ایرانی راه اندازی شده است و کاربران با اتصال به این شبکه می توانند به تمامی اطلاعات محلی به زبان فارسی دسترسی پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن خلیلی که این سرویس تلفنی فارسی زبان را راه اندازی کرده است می گوید این مرکز روزانه بیش از دو هزار تماس تلفنی را دریافت می کند. وی همچنین مرکز اطلاعات ایرانی ها را در کنار راهنمای تجاری ایرانیان - سیستمی مشابه کتاب زرد - از سال 1981 ارائه کرده است.

خلیلی معتقد است سرویس خدمات تلفنی فارسی زبان وی می تواند نیازهای بیش از 90 درصد از کاربران را بر طرف سازد. در مرکز این خدمات تلفنی در حدود ده ها کارمند فارسی زبان حضور دارند و به سئوالات مشتریان خود به زبان فارسی پاسخ می دهند.

به گفته وی اکثر مشتریان این سرویس افراد سالخورده هستند و کارمندان این مرکز بدون توجه به مبهم بودن سئوال و خواسته آنها تلاش خود را برای یافتن راهی برای کمک به این افراد به کار می بندند.

شهر لس آنجلس طی سه دهه اخیر به یکی از اصلی ترین مراکز ایرانیان مهاجر تبدیل شده است و در حال حاضر تعداد زیادی از فارسی زبانان در این شهر اقامت دارند.

کد مطلب 1004182

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