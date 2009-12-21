آمریکا به تلاش خود برای تضعیف دولت کوبا ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رائول کاسترو" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : دشمن همانند همیشه فعال است. در هفته های اخیر ما شاهد افزایش تلاش ها از سوی دولت جدید آمریکا برای تضعیف دولت کوبا بودیم.

کاسترو در ادامه با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی امریکا گفت : ما شاهد افزایش تلاش ها برای سرنگونی دولت کوبا هستیم. در همین رابطه در تاریخ 5 دسامبر یک آمریکایی را بازداشت کردیم.

رهبر کوبا در ادامه تاکید کرد : دولت جدید آمریکا می گوید که در پی بهبود رابطه با کاراکاس است اما 55 میلیون دلار را صرف کمک به مخالفان کوبا می کند.

کاسترو گفت : حقیقت آن است که سیاست های متخاصمانه آمریکا علیه کوبا دست نخورده باقی مانده است. واشنگتن سیاست خود برای سرنگون کردن انقلاب کوبا و تغییر نظام اجتماعی و اقتصادی ما را رها نکرده است.

علاوه بر رائول، "فیدل کاسترو" رهبر سابق کوبا با تاکید بر اینکه امپریالیسم بار دیگر حملات خود را از سر گرفته است خاطر نشان کرد در پس خنده های دوستانه اوباما به آمریکای لاتین تصمیمات جنگ طلبانه قرار دارد.

فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا اخیرا با انتقاد شدید از آمریکا روند تنش زدایی احتمالی بین دو کشور را زیر سئوال برد.