نگین پارسا درباره بازی در مجموعه تلویزیونی "خسته‌دلان" به خبرنگار مهر گفت: وقتی قرار شد با تعدادی از عوامل حرفه‌ای در این پروژه همکاری کنم، ترغیب شدم بازی در نقش زهره را بپذیرم و همکاری با آقایان الوند، رشیدی و پیردوست برایم همچون کلاس درس بود و در این مجموعه توانستم تجربه ارزشمندی کسب کنم.

وی در ادامه افزود: بازی در مجموعه "خسته‌دلان" نخستین تجربه جدی‌‌ام در بازیگری بود، به همین دلیل در روزهای اول خیلی نگران بودم، اما عوامل فضای آرامی را ایجاد کردند تا بتوانم با آرامش کار کنم و مشکلی نداشته باشم.

این بازیگر درباره تک بعدی شخصیت زهره دختر رئیس قطار گفت: خودم هم این طور فکر می‌کنم که زهره خیلی مثبت است، اما این نقش را آن طور که کارگردان از من خواسته بود و پرداختی که در فیلمنامه داشت، در آوردم. با توجه به اینکه تجربه اولم بود، سعی کردم بیشتر آنچه از من خواسته می‌شود را بازی کنم و پیشنهادی درباره نقش زهره ندادم. در واقع سعی کردم در این پروژه یاد بگیرم.

پارسا خاطرنشان ساخت: البته آقای الوند در کار خیلی سختگیر بود و به راحتی رضایت خود را از هر پلان اعلام نمی‌کرد. تا اینکه صحنه مورد نظر خود را در بیاورد. مجموعه "خسته‌دلان" در مجموع کار خوبی شده و کیفیت مطلوبی دارد. برای مخاطبان هم جذابیت لازم را دارد و نسبت به دیگر آثار تلویزیونی نقاط ضعف خیلی کمی دارد و قصه‌ها برای مخاطبان خسته‌کننده نیست. من هم بهترین بازی‌ها را در کنار آقایان رشیدی و پیردوست داشتم.