تاکید طلایی بر رعایت مسائل ایمنی در هیئتها و تکایا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی اظهار داشت:‌ تمامی هیئتها دارای محل ثابتی برای برگزاری مراسم عزاری نیستند و به همین جهت با استفاده از داربست و چادر اقدام به برپایی تکیه می‌کنند که متاسفانه در سالهای پیش نیز مواردی نظیر آتش سوزی به دفعات رخ داد.

وی همچنین استفاده از برخی سیستمهای صوتی را در مراسم عزاداری باعث سلب آسایش شهروندان دانست و افزود: گاهی اوقات استفاده از برخی سیستمهای صوتی و آلات موسیقی ویژه عزاداری تا ساعات پایانی شب ادامه داشته که موجب سلب آسایش برخی شهروندان شده و با هنجارهای عزاداری سازگاری ندارد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پلیس نیز طبق وظیفه خود برخی محدودیتها برای ساعات عزاداری، تردد دسته‌های عزاداری در سطح شهر و... اعمال می‌کند به سابقه حضور خود در نیروی انتظامی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:‌ طرح همیاران پلیس از جمله اقداماتی است که به منظور ایجاد نظم و انضباط لازم در چنین مواقعی ‌از آن زمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

طلایی برگزاری نمایشگاه عطر سیب را از جمله اقدامات خوب شهرداری تهران برای ارائه خدمات به این مراسم خواند و تصریح کرد:‌ اقدامات شهرداری، ستاد مدیریت بحران و پلیس برای حفظ ایمنی و جلوگیری از بروز آسیبها در مراسم عزاداری، مجموعه اقدامات مناسبی است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان برگزاری هیئتها و تکایا است.