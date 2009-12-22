به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استان فارس همواره در نظر همگان به عنوان استانی فرهنگی مد نظر قرار داشته و مسئولان استان طی این سالها سعی کرده با نمود دادن بیشتر این بخش، حوزه های فرهنگی استان فارس را در سطح ملی متجلی کنند.

سرعت این امر در سطح استان با تغییر و تحول مدیران در طول دوره های مختلف گاه به کندی رفته و گاه نیز بر سرعت آن افزوده می شده اما آنچه طی این مدت مسلم است زیرساختهایی فرهنگی بوده که در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری همواره مورد غفلت قرار می گرفته است.

در حوزه های سخت افزاری اقداماتی نظیر ساخت و راه اندازی تالارهای مختلف نمایشی و اجرا و در حوزه های نرم افزاری واگذاری برنامه های مختلف ملی فرهنگی و حمایت از دائمی کردن اجرای آن در استان از جمله کارهایی بوده که طی این سالها چندان مورد اقبال مسئولان استان یا قرار نگرفت یا کیفیت و کمیت پیگیری آن در حد مناسبی نبود.

البته در این رهگذر اقدامات جسته و گریخته ای مانند برگزاری بخشهایی از جشنواره امام رضا(ع) در حوزه های تجسمی، فیلم فجر استان فارس، نمایشگاه کتاب و... نیز در سطح استان پیگیری می شد اما کیفیت برگزاری آن طی این سالها به حدی بود که پس از مدتی با سیل انبوه انتقادات فرهنگوران استان در بخشهای مختلف مواجه شد.

فرهنگ نه تنها حوزه های نظیر ادبیات، هنرهای نمایشی و... را شامل می شود بلکه بخش مهمی از این مفهوم را باید در اختیار حوزه ای به نام میراث فرهنگی و صنعت گردشگری دانست که طی این سال این بخش نیز با درماندگیهایی در سطح استان مواجه بوده است.

کاهش حضور شب اقامت گردشگران داخلی و فقدان آمار قابل اطمینان حضور گردشگران خارجی در سطح استان بر اساس مستندات موجود از یک سو و ضعفهایی که در حوزه نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی استان وجود دارد از سویی دیگر، باعث شده که فرصت برخورداری از 35 درصد از آثار تاریخی و باستانی و درآمد زایی و در پی آن سود اقتصادی و اشتغال زایی حاصل از این صنعت پردرآمد در استان فارس به راحتی از دست برود.

البته اقداماتی در چهار سال گذشته برای حوزه های سخت افزاری و زیربنایی امور فرهنگی از سوی استاندار فارس نیز پیگیری شد که تا حدودی می توان امید داشت که حوزه های فرهنگی استان را می توان با کمی همت و با چاشنی حمایتهای ملی از مهجوریت و درماندگی موجود نجات داد.

این اقدامات را می توان در ساخت و راه اندازی کتابخانه ملی شعبه استان فارس دانست که اقدامی در خور و شان استان فارس و شهر فرهنگی شیراز نامید که به همت استاندار سابق استان به نتیجه رسید.

مصادره فرهنگ استان فارس ناکامیهای فرهنگی را بیشتر کرد

اما در کنار این امور برخی بی توجهی ها به امور فرهنگی استان باعث می شد که کارهای مثبت نیز تحت الشعاع قرار گرفته و اهالی فرهنگ استان را از برخی بی توجهیهای فرهنگی گلایه مند کند. در هفته های گذشته همسایه شمالی استان فارس در اقدامی تعجب برانگیز حافظ شیرازی را اصفهانی خواند و برخی دانشگاهیان اصفهانی نیز مدعی شدند که این شاعر بلند آوازه در اصل اصفهانی بوده که به شیراز سفر کرده است. این امر فقط از سوی برخی فرهنگوران استان فارس مورد توجه قرار گرفت و آنها را به واکنش وا داشت اما مسئولان استان توجهی به این امر نشان ندادند.

یا در نمونه ای دیگر دیگر همسایه استان فارس مدعی شد که آبشار مارگون متعلق به کهگیلویه و بویر احمد بوده که فارسیها در گذشته موفق به گرفتن آن از یاسوج شده اند و حتی کار به جایی رسید که در پی غفلتهای مسئولان فارس، مدیران کهگیلویه و بویر احمد برای سرمایه گذاری در آبشار مارگون به عنوان منطقه گردشگری دعوت به عمل آورند و در این مورد نیز فقط اهالی رسانه و نمایندگان مجلس نسبت به این نوع مسائل واکنش نشان داده اما عکس العملی از مسئولان استان در این خصوص نشان داده نشد.

این بی توجهی ها به ابعاد مختلف فرهنگی استان به حدی ادامه داشت که اصفهان مدعی شد که در سفر دور سوم هیئت دولت مصوبه ای اخذ شده که در آن اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی ایران انتخاب شد و این به منزله تیر خلاصی بود که بر تن خسته و درمانده فرهنگ استان فارس زده می شد.

هرچند که نمایندگان استان فارس در مجلس اعلام کردند که این مصوبه فقط در شورای شهر اصفهان به تصویب رسیده بود اما این امر حاکی از ضعفهایی است که در مدیران فرهنگی فارس وجود دارد که در آنها عقیده ای به حفاظت از داشته های فرهنگی فارس وجود ندارد و به این راحتی سایر استانها می توانند میراث فارس را در حوزه های فرهنگی به نام خود مصادره کنند.

البته انتقادات رسانه ها تا حدودی باعث می شد که مسئولان فارس تا حدی برخی غفلتها را متوجه شوند و در جبران آن بکوشند اما زیرساختهای فرهنگی استان به حدی ضعیف شده که در یک دوره کوتاه مدت نمی توان همه آنها را جبران کرد.

بر همین اساس بود که شورای شهر چندی پیش در آستانه سفر دور سوم دولت به فارس تصمیم گرفت در قبال کم کاریهای متولیان فرهنگی استان فارس فرهنگوران استان را دور هم جمع کند تا برای عنوان از دست رفته پایتخت فرهنگی شیرازچاره ای بیندیشند که البته جمع حاضر در جلسه تصمیم گرفتند که در جریان سفر دور سوم دولت پیشنهاد شود که شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی ایران اسلامی معرفی شود تا شاید این امر مرهمی بر زخمها و ناکامیهای فرهنگی استان فارس باشد.

در این رهگذر برخی از نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی با این تعبیر که این استان در بخشهای مختلف دچار عقب ماندگی شده است و با توجه به رویکرد فرهنگی سفر این دوره هیئت دولت، پیشنهادهایی را برای این سفر در نظر گرفته اند.

نماینده آباده: حوزه فرهنگ فارس متحول شود/ صنعت توریسم در فارس فراموش شده است

نماینده شهرستان آباده در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: با توجه به اینکه فارس به عنوان پایتخت فرهنگی کشور به شمار می رود اولین توقع مردم تحول چشمگیر در عرصه فرهنگ بوده است.

حجت الاسلام داوود محمد جانی تصریح کرد: بر این اساس مهمترین مسائل فرهنگی را می توان در مباحث فرهنگ گردشگری و جذب توریست عنوان کرد که به دلیل عدم توجه مسئولان سالیان سال به فراموشی سپرده شده است.

وی با بیان اینکه استان فارس از پتانسیلهای بسیاری در خصوص جذب گردشگر برخوردار بوده، عنوان کرد: داشتن اماکن تاریخی و فرهنگی مقدمات توسعه این بخش را در فارس فراهم کرده اما مباحث فرهنگ گردشگری و توریست در میان مسئولان استان مد نظر قرار نگرفته است.

نماینده آباده در مجلس با اشاره به اینکه مدیران آموزش و پرورش نیز در سالهای اخیر ضربات جبران ناپذیری به پیکره فرهنگ مدارس وارد کرده اند، اظهار داشت: بحث آموزش و پرورش یکی از موارد بسیار موثر در توسعه مبانی فرهنگی استان به شمار می رود که به دلیل ضعف مدیران این حوزه به این موضوع توجهی نشده و در سالهای گذشته هیچگونه حرکتی در بحث توسعه کیفی آموزش و پرورش صورت نگرفته از این رو باید در کنار کارهای عمرانی مسائل فرهنگی و کیفی آموزش و پرورش را نیز مورد توجه قرار داد.

حجت الاسلام محمد جانی با اعلام اینکه شهرستانهای شمالی فارس فاقد دانشگاه های دولتی و پزشکی است، گفت: توسعه مسائل فرهنگی بدون توجه به زیرساختهای دانشگاهی امکان پذیر نیست و با توجه به اینکه شیراز سابقه دیرینه در بحث دانشگاهی دارد باید به توسعه همه جانبه دانشگاه ها توجهی جدی کرد اما شهرستانهای شمالی فارس در این رابطه بی نصیب مانده اند.

وی با اشاره به اینکه توجه به مساجد و حوزه های علمیه یکی دیگر از اولویتهای فرهنگی فارس محسوب می شود، خاطرنشان کرد: در این راستا دولت باید با کمک خیرین برنامه ریزیهای مناسبی داشته باشد.

نماینده لار: فارس در حوزه فرهنگ عقب مانده است/ مصوبات سفرهای پیشین پیگیری شود

در این رابطه نماینده مردم لار و خنج در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار مهر در شیراز گفت: طی جلساتی با معاون اول رئیس جمهور، مباحث فرهنگی مد نظر قرار گرفته شد اما مباحث غیر فرهنگی نیز مد نظر قرار گرفت چراکه فارس نسبت به دیگر استانها از عقب ماندگیهای بیشتری در حوزه فرهنگی و دیگر حوزه ها رنج می برد.

علی اصغر حسنی افزود: در همین راستا علاوه بر مباحث فرهنگی مصوبات سفر مقام معظم رهبری و دور اول و دوم هیئت دولت مد نظر قرار گرفته شود .

وی با اشاره به تعداد مصوبات تائید شده برای سفر سوم هیئت دولت به فارس نیز بیان کرد: وزارت راه و ترابری هفت مصوبه، وزارت ارتباطات هفت مصوبه، وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه ها 44 مصوبه، آموزش و پرورش دو مصوبه، وزارت کار هشت مصوبه و... برای سفر سوم هیئت دولت مورد تائید قرار گرفته شده است.

به گزارش مهر، در این رهگذر باید توجه داشت حجم مصوباتی که در سفر هیئت دولت در حوزه فرهنگی مورد موافقت قرار می گیرد و پیگیری جدی مسئولان برای اجرای آن همگی در توسعه و ارتقای سطوح مختلف فرهنگی استان فارس نقش موثری را ایفا می کنند از این رو باید در نظر داشت که برای اعتلای سطوح فرهنگی استان فقط داشته های گذشته و تاریخی استان کافی نیست بلکه باید ضمن حفاظت و نگهداری از آنها بر داشته های خود نیز بیفزاییم.