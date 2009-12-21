عراق امن، متحد و قانونمند به نفع منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد در دیدار برهم صالح نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در منطقه اظهار داشت: عراق امن، متحد و قانونمند به نفع مردم این کشور و کل منطقه است و جمهوری اسلامی ایران در این راه در کنار مردم عراق قرار دارد.



رئیس‌جمهور همدلی، همکاری و تعامل کشورهای منطقه را موجب ایجاد امنیت پایدار و پیشرفت ملت‌های منطقه دانست، و خاطر نشان کرد: همه کشورها و ملت‌های منطقه باید پیشرفت کنند و قرار گرفتن در این مسیر به مصلحت همه ملت‌ها و دولت‌های منطقه است.



دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه وجود هر نوع ناامنی در عراق نه تنها به زیان مردم این کشور بلکه به زیان همه کشورهای منطقه است، تصریح کرد: دشمنان همواره به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه هستند و ملت‌های منطقه با وحدت و برادری می‌توانند، همه طراحی آنان را در این زمینه خنثی کنند.



برهم صالح نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار همسایگی و برادری را از اصول ثابت در روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق دانست و تحکیم و تقویت هر چه بیشتر روابط و همکاری‌های دوجانبه را مورد تاکید قرار داد.



وی همچنین با قدردانی از حمایت ها و کمک های جمهوری اسلامی ایران از مردم عراق برای رهایی از استبداد و ایجاد امنیت، اظهار داشت : ملت و دولت ایران در شرایط سخت در کنار مردم عراق قرار داشتند و این کار بسیار ارزشمند و مهمی بود که عراقی ها هرگز آنرا فراموش نخواهند کرد.