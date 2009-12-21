  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۸

احمدی‌نژاد دردیدار برهم صالح:

عراق امن، متحد و قانونمند به نفع منطقه است

عراق امن، متحد و قانونمند به نفع منطقه است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ملت‌های منطقه جدا از هم نیستند و باید در کنار هم و یار یکدیگر باشند، گفت: جمهوری اسلامی ایران از وجود چنین دیدگاهی در منطقه حمایت و استقبال می‌کند و آن را به مصلحت همه کشورها و دولت‌های منطقه می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد در دیدار برهم صالح نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در منطقه اظهار داشت: عراق امن، متحد و قانونمند به نفع مردم این کشور و کل منطقه است و جمهوری اسلامی ایران در این راه در کنار مردم عراق قرار دارد.

رئیس‌جمهور همدلی، همکاری و تعامل کشورهای منطقه را موجب ایجاد امنیت پایدار و پیشرفت ملت‌های منطقه دانست، و خاطر نشان کرد: همه کشورها و ملت‌های منطقه باید پیشرفت کنند و قرار گرفتن در این مسیر به مصلحت همه ملت‌ها و دولت‌های منطقه است.

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه وجود هر نوع ناامنی در عراق نه تنها به زیان مردم این کشور بلکه به زیان همه کشورهای منطقه است، تصریح کرد: دشمنان همواره به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه هستند و ملت‌های منطقه با وحدت و برادری می‌توانند، همه طراحی آنان را در این زمینه خنثی کنند.

برهم صالح نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار همسایگی و برادری را از اصول ثابت در روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق دانست و تحکیم و تقویت هر چه بیشتر روابط و همکاری‌های دوجانبه را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین با قدردانی از حمایت ها و کمک های جمهوری اسلامی ایران از مردم عراق برای رهایی از استبداد و ایجاد امنیت، اظهار داشت : ملت و دولت ایران در شرایط سخت در کنار مردم عراق قرار داشتند و این کار بسیار ارزشمند و مهمی بود که عراقی ها هرگز آنرا فراموش نخواهند کرد.

کد مطلب 1004199

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها