صفهای انتظار خودروها در جایگاههای CNG طولانی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این در حالی است که جایگاههای CNG نیز به اندازه کافی در تهران وجود ندارد و همین تعداد ناکافی نیز به درستی در سطح شهر توزیع نشده ‌است.

هم اکنون حدود یکهزار جایگاه CNG در سراسر کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد خودروهای دوگانه سوز کشور به بیش از یک میلیون و 700 هزار دستگاه افزایش پیدا کرده که بخشی از آن را تاکسیها و اتوبوسهای گازسوز تشکیل می دهند.

بر اساس استانداردهای تدوین شده به ازای هر یک هزار خودروی گازسوز یک جایگاه CNG فعال مورد نیاز است در حالی که هم اکنون تناسبی بین تعداد خودروهای دوگانه‌ سوز و جایگاههای CNG وجود ندارد.

متوسط زمان سوختگیری خودروهای گازسوز در جایگاههای CNG به 45 تا 60 دقیقه افزایش پیدا کرده و در این میان با توجه به کاهش سهمیه بنزین زمان انتظار برای تاکسیهای دوگانه سوز به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

وجود افت فشار گاز در برخی جایگاههای CNG از دیگر مشکلات خودروهای دوگانه سوز به ویژه اتوبوسهای گازسوز است و پیش بینی می شود با سردتر شدن هوا و افزایش مصرف گاز، به تعطیلی برخی از جایگاههای CNG و تشدید مشکلات خودروهای گازسوز منجر شود.

در شرایطی که با سردتر شدن بیشتر هوا و افزایش مصرف گاز تعطیلی جایگاه‌های CNG دور از انتظار نیست و با وجود کاهش سهمیه بنزین خودروها از اول دی ماه تا کنون هیچگونه اقدامی در جهت تأمین یا جایگزینی سوخت CNG برای خودروها انجام نشده است.

افت فشار در برخی از جایگاهها، سوختگیری ناقص خودروهای گازسوز و افزایش تقاضا برای CNG با توجه به کاهش سهمیه بنزین از مهمترین دلایل ایجاد صفهای طولانی که گاه به کیلومترها می رسد در جایگاههای CNG در طولانی ترین شب سال شده است.