وام ضروری به زنان سرپرست خانوار پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد روزبهانی گفت: شورای شهر تهران در راستای اجرایی شدن تبصره 44 بودجه مصوب سال 88 به منظور تسهیل اداره زندگی افراد، اقدام به پرداخت وام ضروری به زنان سرپرست خانوار کرد که رئیس کمیسیون مربوطه خانم دکتر آباد و دبیر اجرایی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران معرفی شده است.

این مقام مسئول سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران مبلغ این وام را تا سقف 50 میلیون ریال و به صورت قرض الحسنه عنوان کرد و افزود: برای پرداخت وام اولویت با افراد معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر تهران است و متقاضیان می توانند با مراجعه به دبیرخانه فرم های مربوطه را پس از اخذ، تکمیل و تحویل دبیرخانه دهند.

وی مدت بازپرداخت وام را حداکثر 36 ماه عنوان کرد و ادامه داد: دبیرخانه موظف است مدارک تکمیل شده را پس از تایید کمیته وام به مؤسسه مالی اعتباری شهر تحویل دهد.