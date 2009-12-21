60 درصد داوطلبان کنکور دختر هستند/ 57 درصد داوطلبان پشت کنکوریند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک میلیون و 278 هزار و 433 داوطلب در کنکور سراسری سال 1389 ثبت نام کردند که این تعداد 35 هزار و 917 نفر بیشتر از تعداد ثبت نام کنندگان کنکور سال گذشته بوده است.

وی اظهار داشت: از تعداد کل ثبت نام کنندگان در کنکور امسال 774 هزار و 802 نفر زن و 512 هزار و 631 نفر مرد هستند یعنی 60 درصد داوطلبان را زنان و 40 درصد را مردان تشکیل می دهند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به اینکه داوطلبان گروههای آزمایشی 1، 2، 3 و 5 می توانستند در گروه آزمایشی هنر نیز شرکت کنند 34 هزار و 943 نفر علاقه مندی خود را برای شرکت در گروه آزمایشی هنر نیز اعلام کرده اند.

وی گفت: همچنین با توجه به اینکه داوطلبان گروههای آزمایشی 1، 2، 3 و 4 می توانستند علاقه مندی خود را در گروه آزمایشی زبان اعلام کنند تعداد این افراد برای شرکت در گروه آزمایشی زبان نیز 132 هزار و 51 نفر است.

توکلی افزود: 43 درصد از داوطلبان کنکور سراسری 89 یعنی 556 هزار و 578 نفر افرادی هستند که هم اکنون شاغل به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی هستند.

به گزارش مهر، کنکور سراسری 89 در روزهای 10، 11 و 12 تیرماه 1389 برگزار می شود.