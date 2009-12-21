گودرزی به خبرنگار مهر گفت: مراحل فنی فیلم تمام و "دلواپسی" به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر تحویل داده شد. این فیلم در جشنواره روی پرده می‌رود و پس از آن برای اکران عمومی آن برنامه‌ریزی می‌کنیم.

"دلواپسی" دومین تجربه فیلمسازی گودرزی پس از "به دنبال خوشبختی" است. ابوالفضل پورعرب، سروش گودرزی، فرهاد قائمیان، خاطره اسدی و سام درخشانی در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از فیلمنامه: ب. گودرزی، مدیرفیلمبرداری: حسن کریمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: محسن قرایی، طراح گریم: امیر ترابی، طراح صحنه و لباس: سیاوش بیداری، تدوین: سیاوش کردجان، موسیقی: مازیار فلاحی، مدیر تولید: محمد شایسته، تهیه‌کننده: مرتضی شایسته. محصول هدایت‌فیلم.