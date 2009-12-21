مجازاتهای جایگزین زندان و حبس مورد توافق اکثر نمایندگان مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام سید علی میرخلیلی صبح دوشنبه در بازدید از بخشهای مختلف زندان مرکزی بندرعباس گفت: مجازاتهای جایگزین زندان بسیار مفید است و می تواند اثربخش تر از زندان باشد. مجازاتهای جایگزین زندان مورد توافق اکثر نمایندگان مجلس است و باید این طرح در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.

نماینده مردم رودان، میناب و جاسک در مجلس تصریح کرد: کمیسیون قضایی مجلس هم باید مجازاتهای جایگزین زندان را برای کاهش جمعیت کیفری زندانها مورد بررسی قرار دهد.

حجت الاسلام میرخلیلی افزود: هرگاه هوس و افکار بد به عشق و علاقه و به خوبیها تبدیل شود، ریشه بزهکاری و اعمال خلاف قانون در کشور خشکیده می شود.

وی تصریح کرد: زندان برای زندانیان به مثال دور برگردانی می ماند که باید برای بازگشت مطلوب به خود و جامعه تلاش کنند.

نماینده مردم رودان، میناب و جاسک در مجلس گفت: افراد بزهکار با الگو قراردادن شخصیتهای موفق جامعه و تغییر در رفتار می توانند در جامعه موفق باشند.

حجت الاسلام میرخلیلی افزود: به فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و بهداشتی در زندان بندرعباس توجه ویژه ای شده است و رافت اسلامی به خوبی در این زندان دیده می شود.

نماینده مردم رودان، میناب و جاسک در مجلس به همراه مدیرکل زندانهای هرمزگان از بخشهای مختلف زندان مرکزی، کانون اصلاح و تربیت و بازداشتگاه موقت بندرعباس بازدید کرد.