۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

میرخلیلی:

مجازاتهای جایگزین زندان و حبس مورد توافق اکثر نمایندگان مجلس است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودان، میناب وجاسک در مجلس گفت: مجازاتهای جایگزین زندان مورد توافق اکثر نمایندگان مجلس است و باید این طرح در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام سید علی میرخلیلی صبح دوشنبه در بازدید از بخشهای مختلف زندان مرکزی بندرعباس گفت: مجازاتهای جایگزین زندان بسیار مفید است و می تواند اثربخش تر از زندان باشد. مجازاتهای جایگزین زندان مورد توافق اکثر نمایندگان مجلس است و باید این طرح در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.

نماینده مردم رودان، میناب و جاسک در مجلس تصریح کرد: کمیسیون قضایی مجلس هم باید مجازاتهای جایگزین زندان را برای کاهش جمعیت کیفری زندانها مورد بررسی قرار دهد.

حجت الاسلام میرخلیلی افزود: هرگاه هوس و افکار بد به عشق و علاقه و به خوبیها تبدیل شود، ریشه بزهکاری و اعمال خلاف قانون در کشور خشکیده می شود.

وی تصریح کرد: زندان برای زندانیان به مثال دور برگردانی می ماند که باید برای بازگشت مطلوب به خود و جامعه تلاش کنند.

نماینده مردم رودان، میناب و جاسک در مجلس گفت: افراد بزهکار با الگو قراردادن شخصیتهای موفق جامعه و تغییر در رفتار می توانند در جامعه موفق باشند.

حجت الاسلام میرخلیلی افزود: به فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و بهداشتی در زندان بندرعباس توجه ویژه ای شده است و رافت اسلامی به خوبی در این زندان دیده می شود.

نماینده مردم رودان، میناب و جاسک در مجلس به همراه مدیرکل زندانهای هرمزگان از بخشهای مختلف زندان مرکزی، کانون اصلاح و تربیت و بازداشتگاه موقت بندرعباس بازدید کرد.

