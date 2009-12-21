پیش بینی های جالب منجم معروف مصری/ نابودی رژیم اسرائیل تا سال 2020

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دکتر "سید محمدعلی المعروف" ستاره شناس با سابقه مصری که در سطح جهان شناخته شده است، پیش بینی های خود درباره حوادث سال 2010 را که از حدود یک هفته دیگر آغاز می شود، اعلام کرده است.

نابودی اسرائیل و ترور سران صهیونیست

براساس پیش بینی های این دانشمند مصری، با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی در نهایت 70 سال عمر خواهد کرد، تنها 10 سال از این مدت باقی مانده است. بر این اساس، رژیم اسرائیل در سال 2020 دیگر وجود نخواهد داشت.

همچنین رژیم صهیونیستی در سال 2010 شاهد ترور یکی از مهمترین سران خود خواهد بود. از طرفی در این سال سریال پیگرد قضایی سران تل آویو در محاکم بین المللی به علت جنگ علیه نوار غزه ادامه خواهد یافت.

المعروف همچنین پیش بینی کرده است در سال 2010 تمامی تلاش ها در زمینه از سرگیری مذاکرات سازش به بن بست برسد.

شکست تلاش های میانجیگرانه ترکیه / روابط نزدیک لبنان و سوریه

این ستاره شناس مصری سال 2010 را سال شکست تلاش های میانجیگرانه ترکیه در مسئله منازعات خاورمیانه دانسته است. همچنین در این سال دمشق و بیروت روابط بسیار نزدیکی را تجربه خواهند کرد.

از سوی دیگر عربستان در سال 2010 شاهد درگیری های گسترده ای و تنش هایی خواهد بود.

همچنین عربستان در موسم حج شاهد حوادث خونین و تاسفباری خواهد بود.

از طرفی مقاومت فلسطین در این سال پیروزی های بزرگی را تجربه خواهد کرد. به طوری که در صورت برگزاری انتخابات حماس پیروزی های بزرگی را تجربه خواهد کرد.

المعروف در نهایت سال 2010 را سال پیروزی نهایی ایران در برنامه هسته ای خود دانسته است.