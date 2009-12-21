به گزارش خبرنگار مهر ، این مربی اهل استونی یکی از قهرمانان جوان کشور خود و قاره اروپا بوده و به عنوان مربی تیم ملی این کشور موفق شده چند نماینده استونی را راهی رقابتهای المپیک کند.

این مربی به منظور تمرین و آشنایی با وضعیت قایقرانی بادبانی(سیلینگ) ایران روز گذشته وارد تهران شد و مستقیما به بندرعباس سفر کرده است تا تمرین برخی از قایقرانان کشورمان را تحت نظر بگیرد.

"اریک لوکا" مدت یک ماه با 9 قایقران زن و برخی از ورزشکاران نوجوان پسر تمرین کرده و با ارائه برنامه برای ادامه همکاری با فدراسیون قایقرانی ایران وارد مذاکره می شود.

هم اکنون "خالد پرویز" اهل پاکستان مربیگری تیم ملی پسران ایران را برعهده دارد. تیم های ملی بادبانی ایران خود را برای حضور در بازیهای آسیایی 2010 گوانگژو آماده می کنند.