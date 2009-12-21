به گزارش خبرنگار مهر در قم، پیکر مرحوم آیت‌الله منتظری ساعت 9 و 30 دقیقه صبح دوشنبه از منزل ایشان و از مسیر بلوار شهید محمد منتظری، بلوار بهار تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع شد.



تشییع کنندگان با شعار عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، ملت ایران صاحب‌عزاست امروز پیکر آن فقید سعید را بر دوش خود مشایعت کردند.



هم‌اکنون در صحن مطهر حضرت معصومه(س) نماز به امامت آیت‌الله شبیری زنجانی در حال اقامه است.

