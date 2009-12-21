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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

صبح امروز؛

پیکر آیت‌الله منتظری در قم تشییع شد

پیکر آیت‌الله منتظری در قم تشییع شد

قم - خبرگزاری مهر: پیکر آیت‌الله منتظری صبح امروز با حضور انبوه اقشار مختلف مردم در قم تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، پیکر مرحوم آیت‌الله منتظری ساعت 9 و 30 دقیقه صبح دوشنبه از منزل ایشان و از مسیر بلوار شهید محمد منتظری، بلوار بهار تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع شد.

تشییع کنندگان با شعار عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، ملت ایران صاحب‌عزاست امروز پیکر آن فقید سعید را بر دوش خود مشایعت کردند.

هم‌اکنون در صحن مطهر حضرت معصومه(س) نماز به امامت آیت‌الله شبیری زنجانی در حال اقامه است.

کد مطلب 1004237

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