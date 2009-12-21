مخالفت عراق با تجدید نظر در سطح تولید اوپک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داوجونز از لواندا، حسین شهرستانی که روز یکشنبه هنگام ورود به آنگولا برای شرکت در گردهمایی اوپک صحبت می کرد، ضمن تاکید بر حفظ سهمیه کنونی ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو اوپک سهمیه هایشان را رعایت کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا اوپک در صدد تغییرات در سهیمه خود است گفت: من تصور نمی کنم که گروه در صدد تجدید نظر در این سهمیه بندی بر آید.



گفتنی است که هنوز تولید نفت عراق در چارچوب سهمیه بندی اوپک قرار ندارد.

این کشور قول داده است تا با مشارکت پیمانکاران خارجی در آینده تولید نفت خود را تا سقف 10 میلیون بشکه افزایش دهد.



