  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

مخالفت عراق با تجدید نظر در سطح تولید اوپک

مخالفت عراق با تجدید نظر در سطح تولید اوپک

وزیر نفت عراق با تجدید نظر سازمان کشورهای تولید کننده نفت(اوپک) در سطح تولید این سازمان مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داوجونز از لواندا، حسین شهرستانی که روز یکشنبه هنگام ورود به آنگولا برای شرکت در گردهمایی اوپک صحبت می کرد، ضمن تاکید بر حفظ سهمیه کنونی ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو اوپک سهمیه هایشان را رعایت کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا اوپک در صدد تغییرات در سهیمه خود است گفت: من تصور نمی کنم که گروه در صدد تجدید نظر در این سهمیه بندی بر آید.
 
گفتنی است که هنوز تولید نفت عراق در چارچوب سهمیه بندی اوپک قرار ندارد.

این کشور قول داده است تا با مشارکت پیمانکاران خارجی در آینده تولید نفت خود را تا سقف 10 میلیون بشکه افزایش دهد.

کد مطلب 1004243

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها