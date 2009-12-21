70 درصد مراکز فرهنگی کرج بدون مجوز فعالیت می کنند

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت:‌ ناظران این اداره در دو هزار مورد بازدید از اماکن فرهنگی دریافتند که اغلب این مراکز مجوزهای لازم را دریافت نکرده­اند.

وی بیان داشت: این اداره به اماکن فرهنگی بدون مجوز اخطار می دهد که در این راستا اقدام کنند و در غیر اینصورت به اداره نظارت بر اماکن عمومی ارجاع داده می شوند و در نهایت محل فعالیتشان پلمپ خواهد شد.

عسگری افزود: در مجموع 70 درصد مجموعه های فرهنگی شهر فاقد مجوز اداره ارشاد هستند که با این گونه موسسات برخورد قانونی می شود.

وی بیان داشت: البته این واحد فعالیت و نظارت خود را بر تمام اماکن فرهنگی اعم از مجوزدار و غیرمجاز، از اواخر سال گذشته آغاز کرده و فعالیت آن باعث شده که نهادهای فرهنگی غیرمجاز نسبت به گرفتن مجوز فعالیت اقدام کرده است و به نوعی ساماندهی شوند.

عسگری گفت: برای ساماندهی بیشتر این گونه مراکز به همکاری دادگستری، اداره اماکن، شهرداری و مجموعه امور صنفی نیاز است که برخی از این دستگاه ها همکاری مطلوبی ندارند.

واحد نظارت و ارزیابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج از بهمن ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و از زمان فعالیت خود تاکنون دو هزار بازدید از مراکز فرهنگی کرج به عمل آورده است.

اکنون 40 انتشاراتی، 40 چاپخانه، 45 موسسه فرهنگی و 162 کانون تبلیغاتی مجوزدار در کرج فعالیت دارند.