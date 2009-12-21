گفتگوی لاریجانی با وزیر امور خارجه مصر درباره بازگشایی رفح

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در این دیدار خطاب به احمد ابوالغیط با اشاره به تاثیر مصر در ایجاد وحدت در حل مسئله فلسطین یادآور شد، برقراری وحدت بین گروه‌های فلسطینی مسئله مهمی است و باید شرایطی فراهم کرد که این گروه‌ها به وحدت برسند.

لاریجانی با اشاره به سهم کشور مصر در رفح تنگناهایی که مردم غزه به واسطه بسته بودن بندر رفح با آن مواجه هستند، تصریح کرد: در شرایط فعلی که غزه با مشکلات زیادی مواجه است امیدواریم که کشور مصر در حل این مشکلات موثر باشد.

ابوالغیط نیز در این دیدار بر این نکته که منطق ایجاب می‌کند اختلافات فلسطینیان در کوتاه ترین زمان ممکن حل شود تاکید کرد.

در ادامه این دیدار دو طرف با تاکید بر گسترش روابط فی‌مابین به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

