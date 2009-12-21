حماس در پی تعقیب سران اسرائیل بر مبنای قوانین اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر، تایمز در ادامه نوشت : مقامات ارشد حماس در حال بررسی راههای ممکن برای استفاده از قوانین قضایی اروپا برای تحت تعقیب قرار دادن مقامات اسرائیلی در هنگام سفر آنها به اروپا هستند.

البته هر چند این اقدام مدتها قبل از سوی گروه های فلسطینی مستقر در اروپا آغاز شده بود اما حماس از مدتی قبل تلاشی جدی برای به حقیقت رساندن طرح بازداشت سران رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی آغاز کرده است.

تایمز در ادامه دمی نویسد : نمونه این اقدامات حماس و سایر گروه های فلسطینی را در هفته گذشته و صدور قرار بازداشت برای "زیپی لیونی" وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی از سوی انگلیس بود.

صدور این قرار بازداشت آنچنان موجب خشم تل آویو شد که "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی در سخنانی آن را "بزرگترین اشتباه دیپلماتیک بریتانیا" که لندن می توانست انجام دهد ارزیابی کرد.

تایمز در ادامه می نویسد : این اقدامات حماس تا کنون در انگلیس و ولز نتیجه داده و اکنون می توان برای هر کسی که متهم به جنایات جنگی باشد در این دو کشور قرار بازداشت صادر کرد و برای صدور این قرار بازداشت نیازی به دادستان نیست.

سفیر رژیم صهیونیستی در لندن ضمن انتقاد از صدور حکم بازداشت وزیر امور خارجه سابق این رژیم آن را به گسترش نامشروع دانستن اسرائیل در انگلیس مرتبط دانست.

"ران پروسور" طی مقاله ای در روزنامه دیلی تلگراف انگلیس نوشت: هم اکنون به شدت نامشروع دانستن اسرائیل و مرگ آن در انگیس تقویت شده و تبدیل به کاری روزانه شده است و تمامی شئون زندگی مردم انگلیس را گرفته است.