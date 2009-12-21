مصوبات کارگروه فرهنگ و هنر سفر سوم هیئت دولت به خراسان رضوی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در جریان سفر سوم هیئت دولت به خراسان رضوی 61 طرح اولویت دار از دستگاه های فرهنگی و اجتماعی استان جمع آوری شد که پس از پالایش در اتاق فکر ویژه این حوزه، شش مصوبه عمده در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به تصویب رسید.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی، با توجه به رویکرد فرهنگی دور سوم سفرهای هیئت دولت، پیش از حضور اعضای کابینه دولت دهم در خراسان رضوی مجموعه طرحهای اولویت دار در حوزه های فرهنگی و اجتماعی از دستگاه های ذیربط جمع آوری شد.

وی با اشاره به فعال کردن تیم کارشناسی با ماموریت شناسایی شاخصهای استان و شهرستانها در حوزه های فرهنگی و هنری در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان گفت: طرحهای جمع آوری شده در اتاق فکری متشکل از صاحبنظران و کارشناسان متخصص این حوزه بررسی شد و پس از ادغام 20 طرح اصلی و مهم، در مجموع شش مصوبه برای تصویب به کارگروه فرهنگ و هنر پیشنهاد شد که باعنایت رئیس جمهور، به تصویب کارگروه رسید.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی اختصاص سالانه 200 میلیارد تومان به خراسان رضوی در طول برنامه پنجم توسعه برای مسائل فرهنگی و زائر را یکی از مهمترین مصوبات کارگروه فرهنگ و هنر عنوان کرد و گفت: در صورت تصویب این بودجه توسط مجلس، اتفاقات بزرگی در خراسان رضوی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی رخ خواهد داد.

شمقدری ادامه داد: کارگروه زیارت و فرهنگ رضوی با مسئولیت رئیس کمیسیون فرهنگی دولت و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور و راه و ترابری، استاندار خراسان رضوی و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای هزینه کردن مبلغ یک هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی خراسان رضوی که در طول پنج سال پرداخت خواهد شد، تصمیم گیری می کند.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی افزود: با کار علمی و پژوهشی و میدانی صورت گرفته، بخش عمده ای از طرحهای قابل اجرا از محل بودجه هزار میلیارد تومانی فرهنگی خراسان رضوی آماده ارائه به کارگروه زیارت و فرهنگ رضوی است.

شمقدری توسعه ورزش همگانی مسجد محور، احداث و تجهیز مساجد، مصلاها، بازسازی بقاع و حوزه های علمیه، اختصاص اعتبار برای افزایش نشاط و شادابی زنان و اختصاص دو درصد بودجه عمرانی خراسان رضوی به منظور نیازسنجی، ساماندهی و ارتقای مدیریت بخش فرهنگی و اجتماعی را از دیگر مصوبات کارگروه فرهنگ و هنر در سفر سوم هیئت دولت به استان عنوان کرد.

وی با اشاره به کارکردهای فراملی مشهد مقدس گفت: در طرح پیشنهادی به کارگروه زیارت و فرهنگ رضوی به گونه ای برنامه ریزی شده که زائران و مجاوران امام رضا (ع) از آثار و برکات فراوانی به ویژه امنیت و آرامش کامل بهره مند شوند.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی افزود: در صورت تصویب بودجه فرهنگی مصوب شده در سفر سوم هیئت دولت به خراسان رضوی در مجلس، کسی که با نیت زیارت امام رضا (ع) عازم سفر شود، پیامهای فرهنگی و معرفتی از مبدا تا حرم رضوی به صورت مستمر با استفاده از رسانه های محیطی به وی منتقل می شود و این فرآیند در طول مسیر، پس از ورود به مشهد و در مدت اقامت زائر در جوار امام رضا (ع) نیز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین در این کارگروه مصوب شد با مدیریت صندوق مهر امام رضا (ع) حسابی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ایجاد شود و معادل سه برابر آورده تشکل های غیردولتی از محل اعتبارات دولتی در این حساب متمرکز شده و هزینه شود.