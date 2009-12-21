افزایش تبادلات بین المللی پزشکی تبریز با مراکز علمی خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمدعلی خلیلی ظهر دوشنبه در نشست مشترک خبری با وزیر بهداشت و درمان جمهوری خودمختار نخجوان به خبرنگاران گفت: برگزاری دوره های آموزشی منظم برای دانشجویان و اساتید دانشگاه های پزشکی کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و ارمنستان از جمله مهم ترین فعالیتهای بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است.
به گفته خلیلی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین با مراکز معتبر پزشکی کشورهای آلمان، انگلستان و سوئیس تبادلات علمی دارد.
وی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جریان این ارتباطات بین المللی، هزینه ای صرف نکرده بلکه تمام هزینه ها بر عهده طرف خارجی بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: در سایه گسترش ارتباطات بین الملل، صادرات دارو و تجهیزات پزشکی از کارخانه های داروسازی و تولید تجهیزات پزشکی تبریز به خارج از کشور با رشد چشمگیری مواجه شده و برای صنعت پزشکی استان و ایران ارزآوری فراوانی داشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین در این نشست گفت: این دانشگاه آماده ارائه انواع خدمات درمانی و بهداشتی و نیز پذیرش بیماران جمهوری خودمختار نخجوان است.
در این نشست خبری مشترک، "نیازی نوروز اف" وزیر بهداشت و درمان جمهوری خودمختار نخجوان نیز با استقبال از گسترش و تعمیق همکاری های پزشکی میان این جمهوری با استان آذربایجان شرقی بیان کرد: ایران و تبریز طی 10 سال و به ویژه چهار سال اخیر موفقیت های شایانی در عرصه پزشکی کسب کرده که شایسته توجه و تحسین است.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی تنها راه زمینی دسترسی مردم نخجوان به پایتخت و سایر شهرهای جمهوری آذربایجان است، افزود: اغلب بیمارانی که برای ادامه معالجه ناگزیر به عزیمت به خارج از جمهوری نخجوان می شوند حضور در تبریز را به حضور در باکو ترجیح می دهند.
وزیر بهداشت نخجوان، نتایج سفر دوروزه هئیت نخجوانی به تبریز را بسیار مفید و ثمربخش توصیف کرد و گفت: در مذاکرات با مسئولان آذربایجان شرقی مقرر شد تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه پذیرش بیماران نخجوانی از سوی مراکز درمانی تبریز بین طرفین به امضا رسد.
نوروز اف اضافه کرد: همچنین در این مذاکرات به طور رسمی از پزشکان آذربایجان شرقی برای مشارکت در معالجه بیماران جمهوری خودمختار نخجوان دعوت به عمل آمد.
وی مهمترین نیاز درمانی بیماران جمهوری نخجوان را جراحی قلب و جراحی اعصاب معرفی و خاطرنشان کرد: شرایط خوبی در نخجوان ایجاد شده است تا اعزام بیماران اعصاب و قلب به خارج از نخجوان کاهش یابد اما همچنان در زمینه های یادشده مشکلاتی وجود دارد.
وزیر بهداشت نخجوان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تعداد بیمارانی که برای درمان و یا ادامه معالجات پزشکی به تبریز اعزام می شوند، گفت: نظام آماری مشخصی در این زمینه وجود ندارد زیرا اغلب شهروندان نخجوان که برای گردش به تبریز می آیند از فرصت، استفاده کرده و از خدمات درمانی این شهر نیز بهره مند می شوند.
وی گفت: تنها تعداد بسیار اندکی از بیماران که سالانه 10 تا 12 بیمار را شامل می شود برای دریافت معالجات تخصصی به تبریز اعزام می شوند.
وزیر بهداشت جمهوری خودمختار نخجوان هم چنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در ارتباط با تعداد مبتلایان اتباع نخجوان به آنفلوآنزای نوع A پرسید، گفت: تا کنون 20 فرد مشکوک به مبتلا به ویروس آنفلوآنزای خوکی شناسایی شده اند اما ابتلای هیچ یک از آنان به این بیماری به تائید نرسیده است.
یادآور می شود دکتر "نیازی نوروز اف"، وزیر بهداشت و درمان جمهوری خودمختار نخجوان که در راس هیئت بلندپایه پزشکی این جمهوری به تبریز سفر کرده است، علاوه بر رایزنی با قائم مقام وزیر بهداشت ایران و رئیس دانشگاه علوم پرشکی تبریز، از تعدادی از کارخانجات داروسازی و بیمارستان های دولتی و خصوصی این شهر نیز بازدید کرد.
این هیئت ساعاتی دیگر تبریز را به مقصد جمهوری خودمختار نخجوان ترک خواهند کرد.
مرزهای جمهوری خودمختار نخجوان در 150 کیلومتری شمال تبریز، مرکز آذربایجان شرقی و در مجاورت شهرستان جلفا واقع شده است، این منطقه که از ملحقات جمهوری آذربایجان محسوب می شود، 400 هزار نفر جمعیت دارد.
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