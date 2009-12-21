افزایش تبادلات بین المللی پزشکی تبریز با مراکز علمی خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ احمدعلی خلیلی ظهر دوشنبه در نشست مشترک خبری با وزیر بهداشت و درمان جمهوری خودمختار نخجوان به خبرنگاران گفت: برگزاری دوره های آموزشی منظم برای دانشجویان و اساتید دانشگاه های پزشکی کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان،‌ تاجیکستان و ارمنستان از جمله مهم ترین فعالیتهای بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است .

به گفته خلیلی،‌ دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین با مراکز معتبر پزشکی کشورهای آلمان، ‌انگلستان و سوئیس تبادلات علمی دارد .

وی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جریان این ارتباطات بین المللی، هزینه ای صرف نکرده بلکه تمام هزینه ها بر عهده طرف خارجی بوده است .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: در سایه گسترش ارتباطات بین الملل،‌ صادرات دارو و تجهیزات پزشکی از کارخانه های داروسازی و تولید تجهیزات پزشکی تبریز به خارج از کشور با رشد چشمگیری مواجه شده و برای صنعت پزشکی استان و ایران ارزآوری فراوانی داشته است .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین در این نشست گفت: این دانشگاه آماده ارائه انواع خدمات درمانی و بهداشتی و نیز پذیرش بیماران جمهوری خودمختار نخجوان است .

در این نشست خبری مشترک، "نیازی نوروز اف" وزیر بهداشت و درمان جمهوری خودمختار نخجوان نیز با استقبال از گسترش و تعمیق همکاری های پزشکی میان این جمهوری با استان آذربایجان شرقی بیان کرد: ایران و تبریز طی 10 سال و به ویژه چهار سال اخیر موفقیت های شایانی در عرصه پزشکی کسب کرده که شایسته توجه و تحسین است .

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی تنها راه زمینی دسترسی مردم نخجوان به پایتخت و سایر شهرهای جمهوری آذربایجان است،‌ افزود: اغلب بیمارانی که برای ادامه معالجه ناگزیر به عزیمت به خارج از جمهوری نخجوان می شوند حضور در تبریز را به حضور در باکو ترجیح می دهند .

وزیر بهداشت نخجوان، نتایج سفر دوروزه هئیت نخجوانی به تبریز را بسیار مفید و ثمربخش توصیف کرد و گفت: در مذاکرات با مسئولان آذربایجان شرقی مقرر شد تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه پذیرش بیماران نخجوانی از سوی مراکز درمانی تبریز بین طرفین به امضا رسد .

نوروز اف اضافه کرد: همچنین در این مذاکرات به طور رسمی از پزشکان آذربایجان شرقی برای مشارکت در معالجه بیماران جمهوری خودمختار نخجوان دعوت به عمل آمد .

وی مهمترین نیاز درمانی بیماران جمهوری نخجوان را جراحی قلب و جراحی اعصاب معرفی و خاطرنشان کرد: شرایط خوبی در نخجوان ایجاد شده است تا اعزام بیماران اعصاب و قلب به خارج از نخجوان کاهش یابد اما همچنان در زمینه های یادشده مشکلاتی وجود دارد .

وزیر بهداشت نخجوان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تعداد بیمارانی که برای درمان و یا ادامه معالجات پزشکی به تبریز اعزام می شوند، گفت: نظام آماری مشخصی در این زمینه وجود ندارد زیرا اغلب شهروندان نخجوان که برای گردش به تبریز می آیند از فرصت، استفاده کرده و از خدمات درمانی این شهر نیز بهره مند می شوند .

وی گفت: تنها تعداد بسیار اندکی از بیماران که سالانه 10 تا 12 بیمار را شامل می شود برای دریافت معالجات تخصصی به تبریز اعزام می شوند .

وزیر بهداشت جمهوری خودمختار نخجوان هم چنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در ارتباط با تعداد مبتلایان اتباع نخجوان به آنفلوآنزای نوع A پرسید،‌ گفت: تا کنون 20 فرد مشکوک به مبتلا به ویروس آنفلوآنزای خوکی شناسایی شده اند اما ابتلای هیچ یک از آنان به این بیماری به تائید نرسیده است .

یادآور می شود دکتر "نیازی نوروز اف"،‌ وزیر بهداشت و درمان جمهوری خودمختار نخجوان که در راس هیئت بلندپایه پزشکی این جمهوری به تبریز سفر کرده است، علاوه بر رایزنی با قائم مقام وزیر بهداشت ایران و رئیس دانشگاه علوم پرشکی تبریز،‌ از تعدادی از کارخانجات داروسازی و بیمارستان های دولتی و خصوصی این شهر نیز بازدید کرد .

این هیئت ساعاتی دیگر تبریز را به مقصد جمهوری خودمختار نخجوان ترک خواهند کرد .