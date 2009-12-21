تدابیر جدید برای توزیع سهام عدالت کارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری کردزنگنه گفت: مأموریت و مسئولیت این سازمان مستنبط از فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و آئیننامه اجرایی توزیع سهام عدالت است.
وی افزود: احصاء سهام عدالت قابل تخصیص از شرکتها و بنگاههای موضوع گروه 2 ماده 2 قانون، شناخت جامعه مشمولین دریافت سهام عدالت و اولویتبندی آنان، واگذاری سهام عدالت به شرکتهای سرمایهگذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء شرکت تعاونی هر شهرستان، تعیین طول دوره تقسیط سهام مشمولان دهکهای سوم تا ششم و وصول سالانه اقساط سهام واگذار شده برخی از مسئولیت های سازمان خصوصیسازی منطبق با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.
کردزنگنه تعامل با بورس اوراق بهادار پس از خاتمه واگذاری برای پذیرش شرکتهای مذکور در بورس، قیمتگذاری سهام عدالت مطابق آئیننامه جزء 3 بند الف ماده 40 قانون، انعقاد قرارداد فروش با شرکتهای سرمایهگذاری استانی متضمن پیشبینی ضمانت اجرایی لازم و آزاد سازی وثایق و انتقال به صاحبان سهام عدالت پس از تسویه بدهی آنان و فروش سهام باقیمانده به سایرین را از دیگر وظایف این سازمان عنوان کرد.
وی گفت: این مأموریتها از سال 1385 تاکنون مطابق برنامههای جامعه عملیاتی به اجرا گذاشته شده است و از حدود 42 میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت ثبتنام به عمل آمده و بالغ بر 37 میلیون نفر سهام مذکور را دریافت کردهاند.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: از منظر سازمان خصوصیسازی توزیع سهام عدالت متوقف نبوده و مطابق دستورالعملهای اجرایی مدون و مصوب و برنامه عملیاتی زمانبندی شده در حال پیگیری است و در زمان حاضر از مشمولین مرحله شانزدهم و هفدهم طرح توزیع سهام ثبتنام بعمل آمده است و کلیه مراحل انجام کار با همکاری و تعامل با دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی ذیربط در سطح استان و شهرستان ادامه دارد.
همچنین سازمان خصوصیسازی با استفاده از کلیه رسانههای نوشتاری، دیداری و گفتاری بالاخص رسانه ملی بطور مستمر اطلاعرسانی کرده و مردم شریف را در جریان مراحل و نحوه پیگیری طرح توزیع سهام عدالت قرار داده است.
کردزنگنه اظهار داشت: سازمان خصوصیسازی از طریق شرکت کارگزاری سهام عدالت، در مرحله راهاندازی و تا تشکیل و استقرار شرکتهای سرمایهگذاری استانی نسبت به پرداخت سود سهام مشمولین مراحل اول و دوم و بخشی از مرحله سوم اقدام کرده و برغم اینکه با تشکیل شرکتهای سرمایهگذاری استانی و در حال تصفیه بودن شرکت کارگزاری سهام عدالت، مطابق مقررات اجرایی پیگیری پرداخت سود سهام در مراحل بعدی از تکالیف هیأت های مدیره و مدیران عامل شرکتهای سرمایهگذاری استانی است موضوع دریافت سود متعلق به مشمولین، کماکان در حال پیگیری است.
وی افزود: با توجه به پیگیریهای مستمر و با عنایت به برگزاری جلسات متعدد، مقرر شده است تا وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی آمار و اطلاعات کارگران بیمهشده را حداکثر تا 5 دی ماه امسال و آمار و اطلاعات کارگران بیمهنشده را تا 12 دی ماه سال جاری در اختیار دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت جهت اتخاذ تصمیم درخصوص توزیع این سهام بین کارگران، قرار دهند.
رئیس سازمان خصوصیسازی بیان کرد: موضوع تبدیل شرکتهای سرمایهگذاری استانی به تعاونی سهامی عام از جمله موضوعاتی است که بطور جدی پیگیری میشود و ضرورت انجام امور در چارچوب قانون مورد تأکید قرار گرفته است.
نظر شما