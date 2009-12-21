باند تولید و توزیع دیشهای ماهواره ای در غرب کشور متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سرهنگ علی دولتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: باندی که به صورت گسترده در غرب کشور در امر تولید و ساخت و مونتاژ دیش های دریافت امواج ماهواره ای فعالیت داشتند با تلاش پلیس کرمانشاه و با استفاده از اکیپی از مجرب ترین کارکنان پلیس اطلاعات کشف و متلاشی شد.

وی افزود: در این راستا بعد از بررسی و تحقیقات، کارگاهی را در مسیر کرمانشاه، سنندج شناسایی شد که در آن ساخت، تولید و مونتاژ دیشهای دریافت امواج ماهواره ای و تبدیل ورق گالوانیزه به دیش و توزیع این تجهیزات در غرب کشور انجام می گرفت.

سرهنگ دولتی با اشاره به کشفیات به دست آمده از این کارگاه گفت: در بازرسی از این کارگاه، سه دستگاه پیشرفته ساخت و تولید دیش با قابلیت قالبگیری متفاوت جهت تبدیل ورق گالوانیزه به دیش ماهواره، 750 عدد دیش ساخته شده و آماده، 42 دستگاه رسیور، 632 عدد ال .ان .بی ، هزار و530 عدد سویچر ماهواره، 45 دستگاه پایه گردان مکانیکی و جهت یاب خودکار دیش ، 150عدد پایه گردان ، 200 گرم تریاک و دو حقه وافورکشف و ضبط شد.

وی افزود: در این رابطه چهار نفر دستگیر شدند و سه دستگاه خودور که اقدام به توزیع این تجهیزات می کرد نیز توقیف شد.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی استان کرمانشاه در خصوص سایر اقدامات این واحد خاطر نشان کرد: شش هزار و 200 حلقه سی دی غیر مجاز نیز از یک کارگاه تحت پوشش یک شرکت در سطح شهر کرمانشاه توسط پلیس امنیت اخلاقی کشف و ضبط شد و دو نفر در این رابطه دستگیر شدند.