روحانیون با دعوت از بزرگان نظام برای ایجاد آرامش در جامعه تلاش کنند

حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه دراستان مرکزی و امام جمعه اراک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب و دربیان ایفای نقش روحانیت در پایان دادن به اختلافات گروههای سیاسی در کشور افزود: روحانیون باید با جریان ها و گروههایی که پس از انتخابات در کشور احیانا احساس شکست می کنند، صحبت کنند و به آنان توصیه کنند، این موضوع را تمام شده بدانند.

وی ادامه داد: روحانیون باید از سران و مسئولان کشور در جلسات مشترک و خصوصی بخواهند که برای ایجاد تفاهم و همدلی در جامعه تلاش کنند.

نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: عده ای از روحانیون دلسوز و صاحب نظر باید این نقش را برای افزایش وحدت در جامعه ایفا کنند.

دادستان سابق کل کشور در بیان نقش روحانیت در بصیرت بخشی به جامعه، تصریح کرد: روحانیت نقش بسیار مهمی در تنویر افکار عمومی، روشنگری و افشاگری دارد و با بصیرت بخشی به جامعه می تواند از بروز تفرقه و ذلت در جامعه جلوگیری کند.

دری نجف آبادی با اشاره به اینکه بصیرت و معرفت دوموضوع کاملا مرتبط و دو سرمایه ارزشمند برای هر فرد وملت برای شناخت راه درست و انتخاب عمل درست است، ادامه داد: روحانیت در این مسیر می تواند با شناسایی دشمنان، جریانات انحرافی و معرفی درست جریان امامت، ولایت و رهبری و همچنین جریانات تاریخی اسلام همچون وقایع عاشورا تاثیر بسزایی در بصیرت بخشی به جامعه ایفا کند.

امام جمعه اراک در پاسخ به اینکه روحانیت در ثبات سیاسی کشور با توجه به جایگاه تاریخی این قشر چه نقشی می تواند ایفا کند، ادامه داد: بدون تردید روحانیت مرجع بسیار مهمی برای وحدت، انسجام، اقتدار و ایجاد ثبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: روحانیت می تواند با حضور در مساجد و با استناد به شعارهای بزرگ اسلامی در تنویر افکار عمومی موثر باشد.

دری نجف آبادی با تاکید بر تقویت ارتباط روحانیون با نسل جوان ومردم، خاطرنشان کرد: روحانیون باید با برنامه ریزی درست و اصولی در این زمینه و استفاده از برنامه ای همه جانبه در زمینه تبلیغ و تربیت صحیح جوانان گام بردارند.

روحانیون باید در زمینه افزایش کارایی خود و جلب بیش از پیش اعتماد عمومی در جامعه تلاش کنند ، سیاسیون نباید تصور کنند با فعالیت سیاسی می توانند از یک پایگاه عمیق مردمی در جامعه برخوردار شوند

وی تاکید کرد: روحانیون باید در زمینه افزایش کارایی خود و جلب بیش از پیش اعتماد عمومی در جامعه تلاش کنند.

دری نجف آبادی ادامه داد: روحانیون باید با ارتقا دانش خود در زمینه مفاهیم دینی ومطابق کردن این مفاهیم با نیازهای روز زمانه و جامعه، مفاهیم صحیح اسلامی را به جامعه معرفی و انتقال دهند.

امام جمعه اراک در بیان اینکه نقش روحانیون در میان سیاسیون کشور چگونه نمود پیدا می کند، نیز گفت: سیاسیون کشور بدون پشتوانه روحانیت و اسلام نمی توانند موفقیت ویژه ای کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه سیاسیون نباید تصور کنند با فعالیت سیاسی می توانند از یک پایگاه عمیق مردمی در جامعه برخوردار شوند، ادامه داد: جایگاه عمیقی که روحانیت در میان مردم دارد به دلیل اتکای این قشر به اسلام و اهل بیت است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: روحانیت به عنوان پرچم داران مسایل دینی و اخلاقی در جامعه و سنگربانان اسلام و قرآن مورد اعتماد همه مردم هستند.

دری نجف آبادی با بیان اینکه حنای سیاسیون در میان مردم خیلی رنگی ندارد، افزود: سیاست بدون دیانت در ایران معنی ندارد و براساس سخن آیت الله مدرس، سیاست ما عین دیانت ماست، و سیاست منهای دیانت در ایران جایی ندارد.