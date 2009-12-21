میزگرد "جایگاه تاریخی و دینی قدس" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این میزگرد با حضور مسؤلان فرهنگی مرکز فرهنگی عربی یرموک و رایزنی فرهنگی ایران در دمشق و اعضای جمعیت دوستی ایران و فلسطین همراه با حضور گسترده مردمی برگزار شد.

در این میزگرد شیخ نبیل حلباوی در سخنانی گفت: در تمامی جهان هیچ مردمی مانند مردم مظلوم فلسطین وجود ندارند که این همه ظلم و ستم را از طرف صهیونیستها تحمل نموده باشند، چرا که این دشمن نه برای دین و نه برای اخلاق و نه برای انسانیت اهمیت قائل است. با همه اینها مردم فلسطین از شصت سال پیش تا کنون همچنان مقاوم واستوار و با قیامهای متوالی و تقدیم شهدای فراوان ثابت نمودند که فلسطین هنوز زنده و یایدار است.

سپس دکتر حسن الباش رئیس تحریریه مجله الخیریه نیز در سخنرانی خود به نوشته‌های تحریف شده که مبنای اصلی اثباتهای دروغین صهیونیسم است اشاره و اظهار داشت: صهیونیستها با استناد به این نوشته‌های تحریف‌آمیز به خود حق اشغال سرزمین فلسطین و تسلط بر مردمان این سرزمین را می‌دهند. درحالی که مسئولان یهودی خود بهتر از دیگران بر بطلان این ادعاها واقفند ولی به خاطر منافع خود این مسئله را فاش نمی‌کنند. بنابراین ما باید به این حقایق تاریخی دروغ‌آمیز واقف باشیم.

در این نشست دکتر موسی اسوار با عنوان "جایگاه قدس از دیدگاه مردم ایران" سخنرانی کرد.

وی گفت: ایران به عنوان یک کشور مسلمان و با تمدن باستانی مهمی روابط دیرینه‌ای با کشورهای همجوار عربی خود دارد. این روابط هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ فرهنگی است.

دکتر موسی اسوار خاطر نشان کرد: دیدگاه مردم ایران نسبت به قدس نه تنها برگرفته از آرمانهای اعتقادی و دینی است بلکه این دیدگاه بنا بر آشنایی تاریخی عمیق به گذشته این شهر از قرن چهاردهم قبل از میلاد زمان برپایی شهر قدس در آن دوران برمی‌گردد.