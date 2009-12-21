به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سالاری مدیر کمیته ناشران داخلی بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اعلام این خبر عنوان کرد: ثبت‌نام ناشران برای نمایشگاه سال 1389 در دو مرحله انجام خواهد گرفت.

وی در این زمینه گفت: در مرحله اول ثبت‌نام هیچ پولی دریافت نمی‌شود و در مرحله دوم پس از تعیین متراژ غرفه، مبلغ مورد نظر برای پرداخت به اطلاع ناشر رسانده می‌شود.

مدیر کمیته ناشران داخلی درباره نحوه ثبت‌نام در گذشته توضیح داد: در سالهای پیش مبلغی به عنوان علی‌الحساب از ناشران دریافت می‌شد که همین امر آنها را در شلوغیهای کاری‌شان درگیر مسائل مالی از جمله تسویه حساب و … می‌کرد .به همین منظور امسال تلاش کردیم تا متراژ هر غرفه را به طور دقیق تعیین کنیم تا همه ناشران بتوانند با آسودگی برای غرفه‌هاشان برنامه‌ ریزی کنند.

ثبت‌نام مقدماتی بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا اسفندماه ادامه می‌یابد.

