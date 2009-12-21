اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، رقابتهای هندبال قهرمانی زیر گروه بانوان کشور در تبریز آغاز شد که در نخستین روز بازی ها، تیم های گیلان ، تهران و هلال احمر تبریز بر حریفان خود پیروز شدند.

رقابتهای هندبال بانوان زیر گروه قهرمانی باشگاه های کشور با حضور 24 تیم در 3 گروه در کشور آغاز شد که در گروه اول تیم هلال احمر تبریز میزبان رقابتها، آذربایجان غربی، تهران، خراسان شمالی، کرمان، گیلان و گلستان با هم در سالن ستارخان تبریز رقابت خواهند کرد.

در روز نخست این رقابتها گیلان 30 بر 11 از سد خراسان رضوی گذشت ، تهران 28 بر 14 کرمان را از پیش روی برداشت و هلال احمر تبریز 26 بر 13 آذربایجانغربی را شکست داد و تیم گلستان با قرعه استراحت روبرو شد

با پایان رقابتهای مقدماتی این 3 گروه از هر گروه 2 تیم به مرحله نهائی صعود کرده و از بین آنان تیمهای برتر به رقابتهای دسته دوم صعود می کنند

برگزاری رقابتهای فوتسال روستائی بانوان در آذربایجان شرقی با حضور 5 تیم رقابتهای فوتسال روستائی بانوان در آذربایجانشرقی برای اولین بار در استان برگزار خواهد شد

این دوره از رقابتها از 9 دی ماه الی 11 دی ماه در رده سنی 16 الی 20 سال با حضور تیمهای اهر ، خسروشهر ، تبریز ، چاراویماق و بناب به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد و در روز نخست رقابتها اهر با خسروشهر ، تبریز با چارویماق و بناب با تبریز رقابت خواهند کرد

برترین های رقابتهای کاراته قهرمانی 10 تا 18 ساله های بانوان آذربایجان شرقی معرفی شدند

رقابتهای کاراته قهرمانی بانوان آذربایجان شرقی در رده های سنی 10 تا 18 سال به میزبانی تبریز در استادیوم تختی برگزار شد و نفرات برتر این رده سنی مشخص شدند. این دوره از رقابتهای نوجوانان و جوانان کاراته کاران در کمربندهای مشکی و قهوه ای در رشته کومیته انفرادی در 9 وزن رده سنی نوجوانان و 3وزن در در رده سنی 14 تا 15 سال و 4 وزن در رده سنی 16 تا 18 سال از ساعت 9 قبل از ظهر با هم رقابت کردند .

در پایان این رقابتها در رده سنی نوجوانان فرشته ناصری ، الهه اصغری ، نازنین آزادی ، مریم بهمنی ، فریبا کاظمی ، مهسا جعفر پور ، اسماء جعفر پور و لیلا احمدی به مدال طلا دست یافتند

در رقابتهای رده سنی جوانان معصومه علیزاده ، عالیه پاشازاده ، مهناز نوری ، نسیم فرشکاران و رویا مکاری در اوزان 54 ، 59 ، 48 ، 53 و 54 – به مقام قهرمانی دست یافتند

پیمنتا به دلیل پیشنهاد تیم برزیلی حاضر به بازی برای تراکتورسازی نیست مهاجم برزیلی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به دلیل پیشنهادی که از یکی از تیم‌های کشور خود دارد حاضر نیست برای تراکتورسازی بازی کند

پیمنتا هفته گذشته در جلسه ای که با ناصر شفق به همراه مدیربرنامه هایش داشت اعلام کرد از تیم بوتاگوفو برزیل پیشنهاد دارد و چون از دوران کودکی به این تیم علاقه داشته می خواهد به کشور خود بازگردد و با فسخ قرارداد با باشگاه تبریزی راهی دیار خود شود

این درخواست پیمنتا درحالی مطرح شد که روز چهارشنبه درحالی که هنوز باشگاه به این درخواست پاسخی نداده و فراز کمالوند هم به شدت با این درخواست مخالفت کرده بود، به سرمربی تراکتورسازی اعلام می کند تمرکز ندارد و نمی تواند برای این تیم بازی کند. کمالوند هم از او می خواهد از جمع بازیکنان جدا شود و به منزل بازگردد

باشگاه تراکتورسازی هنوز به درخواست این بازیکن جوابی نداده است اما فراز کمالوند به شدت با این جدایی مخالف است

ین بازیکن درحالی چنین درخواستی از باشگاه دارد که قرارداد حرفه ای با باشگاه تراکتورسازی دارد

چندی قبل هم کرار جاسم با دیر حاضر شدن خود در تمرینات تراکتورسازی بی انضباطی کرده بود

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شهرداری تبریز با غلبه بر پیام مشهد جایگاهش در صدر جدول را تحکیم بخشید

تیم فوتبال شهرداری تبریز در هفته دهم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور با غلبه بر پیام مشهد، جایگاه خود در صدر جدول گروه الف را تحکیم بخشید. در این دیدار که با حضور پنج هزار تماشاگر و در زمین اختصاصی باشگاه تراکتورسازی تبریز برگزار شد، تیم میزبان با نتیجه دو بر صفر حریف خود را مغلوب کرد تا همچنان و با فاصله در صدر جدول رده بندی باقی بماند .

سهراب انتظاری در دقیقه 38 و علی کریمی در دقیقه 86 گل های تیم شهرداری در این دیدار را به ثمر رساندند

اشکان خورشیدی به کمک غلامعلی تشکری و جواد قنبریان قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و به مرتضی هاشمی زاده از پیام مشهد و روح الله بهرامی، رسول علیزاده و محمد آقا محمدی از شهرداری تبریز کارت زرد نشان داد

تیم بدون باخت شهرداری تبریز هم اکنون با 26 امتیاز از 10 بازی در حالی در صدر جدول رده بندی گروه الف قرار دارد که تیم دوم یعنی صنعت نفت آبادان 18 امتیاز دارد

ماشین سازی تبریز مقابل هپکو اراک متوقف شد تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در هفته هفتم رقابت های لیگ دسته دو در خانه مقابل هپکوی اراک متوقف شد

در این دیدار که با حضور اندک تماشاگران و در ورزشگاه تختی تبریز برگزار شد، دو تیم به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت دادند

روح الله اصغری در دقیقه 28 برای هپکو گلزنی کرد و محمد مولا در دقیقه 79 بازی با به ثمر رساندن تک گل دیدار، آن را به تساوی کشاند

شکرالله آغاسی کار قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و به بهمن کامل و کریم باقری از ماشین سازی کارت زرد نشان داد و روح الله اصغری بازیکت هپکو اراک را در دقیقه 88 بازی با دادن کارت زرد دوم و متعاقب آن قرمز، از زمین بازی اخراج کرد

ماشین سازی با قبول این تساوی چهار امتیازی شد و در رده نهم انتهایی جدول رده بندی گروه

قرار گرفت

این تیم در هفته هشتم در قم به مصاف سازان راه قم می رود