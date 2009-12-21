به گزارش خبرنگار مهر، با صدور مجوز نشر رمان "مرد تشویش همیشه" نشر افراز تا ماه آینده این کتاب نوشته محمد ایوبی را منتشر خواهد کرد.

این کتاب که روزهای پایانی ویراستاری را پشت سر می‌گذارد قصه‌ای را از زبان فردوسی روایت می‌کند. نویسنده در این کتاب با تلفیق شیوه زبانی کهن و زبان امروزی فارسی تلاش دارد وقایع زندگی فردوسی را در قالب جدیدی روایت کند.

در این کتاب دو راوی وجود دارند که راوی اول فردوسی و راوی دوم دختر وی است.

ایوبی مخاطب این کتاب را بیشتر جوانانی می‌داند که کمتر با زندگی فردوسی و چالشهای آن آشنا هستند و این رمان که قالبی مدرن دارد می‌تواند این فرصت را در اختیار آنها قرار دهد تا بیشتر با این شخصیت تاریخی آشنا شوند.



