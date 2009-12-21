کنگره بین المللی مدیریت فناوری بیمارستانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مهندسی و نوآوری سلامت مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف به منظور بررسی راهکارهای بهبود خدمات بیمارستانهای کشور و آشنایی روسا و مدیران بیمارستانی با متدهای علمی مدیریت فناوریهای بیمارستانی اقدام به برگزاری اولین کنگره بین المللی مدیریت فناوری بیمارستانی کرده است.

این کنگره در روزهای 5 و 6 اسفندماه با حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت، معاونان دانشگاههای پزشکی و روسا و مدیران و مراکز درمانی برگزار خواهد شد.

در این کنگره تجربیات کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در پیاده سازی روشهای بهبود مدیریت فناوریهای بیمارستانی و روشهای استفاده بهینه از فناوریهای نو دراتقای رضایت مندی بیماران بررسی می شود.