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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

کنگره بین المللی مدیریت فناوری بیمارستانی برگزار می شود

کنگره بین المللی مدیریت فناوری بیمارستانی برگزار می شود

اولین کنگره بین المللی مدیریت فناوریهای بیمارستانی 5 و 6 اسفند ماه از سوی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مهندسی و نوآوری سلامت مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف به منظور بررسی راهکارهای بهبود خدمات بیمارستانهای کشور و آشنایی روسا و مدیران بیمارستانی با متدهای علمی مدیریت فناوریهای بیمارستانی اقدام به برگزاری اولین کنگره بین المللی مدیریت فناوری بیمارستانی کرده است.

این کنگره در روزهای 5 و 6 اسفندماه با حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت، معاونان دانشگاههای پزشکی و روسا و مدیران و مراکز درمانی برگزار خواهد شد.

در این کنگره تجربیات کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در پیاده سازی روشهای بهبود مدیریت فناوریهای بیمارستانی و روشهای استفاده بهینه از فناوریهای نو دراتقای رضایت مندی بیماران بررسی می شود.

کد مطلب 1004308

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