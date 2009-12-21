بیش از 140 میلیون نفر در جهان عرب زیر خط فقر زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، در گزارشی که اخیرا از سوی اتحادیه عرب با عنوان "چالش های توسعه در کشورهای عربی" منتشر شده، آمده است: اکثر شاخص ها حاکی از آن است که میانگین فقر طی 20 سال اخیر در کشورهای عربی کاهش نیافته است.

از طرفی در برخی از این کشورها میانگین فقر در این 20 سال سیری صعودی را تجربه کرده است.

همچنین در این گزارش با اشاره به اینکه در حال حاضر میانگین فقر در بین قشر جوان کشورهای عربی بیش از 50 درصد است، آمده است: یکی از مهمترین چالش های کشورهای عربی تا سال 2020 ایجاد 51 میلیون فرصت شغلی برای جمعیت جویای کار خواهد بود.

این گزارش روز گذشته در نشست وزرای امور اجتماعی کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره تحت بررسی قرار گرفت.

"عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب در این باره با اشاره به ضرورت تحقق امنیت اجتماعی و اقتصادی کشورهای عربی، اظهار داشت: مقابله با این چالش ها کم اهمیت تر از رویارویی با چالش هایی که امنیت ملی این کشورها را تهدید می کند، نیست.