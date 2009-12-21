دو میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ‌از این به بعد در تصادفات قرار است نقش و شرح دستگاهها در بروز تصادف معلوم و به دستگاه قضایی اعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: سالانه حدود 23 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته و 280 هزار نفر در 800 هزار تصادف مجروح می‌شوند.

به گفته وی، ‌از این به بعد در تصادفات قرار است نقش هر یک از دستگاههای دولتی در بروز تصادف معلوم و به دستگاه قضایی اعلام شود. این مسئله بعد از زمان مقرر قانونی سیستم ترمزی ABS در کروکی ها لحاظ خواهد شد.

سردار مومنی اظهار داشت: طبق آخرین آمار جهانی در دنیا به ازای هر 10 هزار خودرو 2/9 نفر کشته می‌شود. این آمار در اروپا 17 نفر و در ایران 36 نفر است. به ازای هر هزار نفر در دنیا 17 نفر کشته می‌شود که این آمار در اروپا 18 نفر، در آسیا 14 نفر و در ایران 6/39 نفر است.

رئیس پلیس راهور بیان داشت: در حالی که در برخی کشورها با 80 میلیون جمعیت و 40 میلیون خودرو آمار تلفات تصادفات آنها حدود سه هزار نفر است در ایران با 70 میلیون جمعیت و 12 میلیون خودرو سالانه 23 هزار نفر در تصادفات کشته می شود.

این مقام مسئول در راهنمایی و رانندگی با اشاره به این که 12 مولفه در کاهش تلفات تصادفات دخیل هستند، گفت: مؤلفه‌هایی مانند قوانین و مقررات، فرسودگی خودرو، ایمنی راه، ایمنی خودرو، حمل و نقل عمومی که جمعاً 12 مؤلفه هستند در کاهش تلفات تصادفات رانندگی نقش بسزایی دارد. این مؤلفه‌ها باید به صورت متوازن و هماهنگ پیش بروند.

وی گفت: نقش انسان در بروز تصادفات 50 درصد را به خود اختصاص داده اما دیگر مؤلفه‌ها در افزایش تصادف نقش بسزایی دارند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: بر اساس آخرین تحقیقات در سال 83 تا 84 هزینه یک نفر فوتی در تصادف بالغ بر 180 میلیون تومان است.

سردار مومنی اظهار داشت: هزینه یک نفر معلول ناشی از تصادف 280 میلیون و هزینه یک فقره تصادف فوتی در جاده 7/1میلیارد تومان است. هزینه‌ یک تصادف جرحی 45 میلیون تومان و هزینه یک تصادف خسارتی 8/1 میلیون تومان است. این هزینه‌ها بدون احتساب هزینه معنوی تصادفات است که قابل ارزشگذاری نیست.



وی با تاکید بر این که درصد بالای تصادفات رانندگی زیبنده کشور نیست، اظهار داشت: با توجه به اینکه حدود 85 درصد مردم به قوانین و مقررات احترام می‌گذارند خودروسازان باید در مقابل قانون تمکین کرده و به فکر ایمنی و سلامت مردم باشند.