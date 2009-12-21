ایجاد ردیف مستقل بودجه برای لرستان/ضرورت رفع محرومیت از لرستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار با استاندار لرستان و مجمع نمایندگان این استان با تقدیر و تشکر از حضور حماسی و همیشگی مردم لرستان در دفاع از آرمانهای امام و رهبری و ارزشهای انقلاب اسلامی، عنوان کرد: از جانب من به مردم لرستان اطمینان دهید که توجه به مسائل استان لرستان جایگاه ویژه ای در دولت دارد.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه ویژه برای استان لرستان، اظهار داشت: ما باید در جهت محرومیت زدایی اعتبارات ویژه ای به این استان اختصاص دهیم تا با کار بیشتر و رفع محرومیت در این استان عدالت حاکم شود.

رئیس جمهوری همچنین در زمینه تخصیص صد در صدی بودجه های عمرانی استان در سالجاری قول مساعد داد و بیان داشت: در لایحه بودجه سال 89 ردیف بودجه مستقلی برای لرستان لحاظ خواهد شد.

احمدی نژاد از رشد چشمگیر بودجه عمرانی استان لرستان در قالب بودجه سال آینده خبر داد و خاطر نشان کرد: همچنین در راستای رفع مسائل و مشکلات استان باید جلسات کارگروه توسعه و عمران لرستان به طور مستمر و منظم و فعال با حضور همه اعضا تشکیل شود.

وی یادآور شد: همراهی و همدلی موجود در بین نمایندگان استان از یک طرف و همکاری خوب نمایندگان با دولت و مدیریت اجرایی استان نعمت بزرگی است که باید قدر آن را بدانید و در جهت تحقق مطالبات مردم استان نهایت استفاده را به عمل آورید.

رئیس جمهوری همچنین با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه ها خواستار کمک نمایندگان استان در مجلس در جهت تصویب این لایحه به منظور ایجاد عدالت و محرومیت زدایی شد.

استاندار لرستان نیز در این نشست اظهار داشت: اگر با عنایت دولت مجوز کمیسیون ماده 32 در زمینه چهار خطه کردن محورهای اصلی استان، راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک و دورود - بروجرد به طرف ملایر و سدهای مطالعه شده در استان صادر و در لایحه بودجه سال 89 ردیف مستقل بودجه بگیرند روند رشد و توسعه لرستان سرعت خواهد گرفت.

سید حسین صابری همچنین خواستار توجه ویژه رئیس جمهوری در راستای افزایش اعتبارات فرهنگی و توسعه زیرساخت های بخش راه و آب و خاک و کشاورزی این استان شد.

بنابر این گزارش در این جلسه درخواست های نمایندگان استان لرستان در 18 مورد تنظیم و تقدیم رئیس جمهوری شد.

در این درخواست بر اجرایی شدن مصوبات سفر اول و دوم هیئت دولت قبل از برگزاری دور سوم سفر رئیس جمهوری تاکید شده است.