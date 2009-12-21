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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۹

نمایشگاه بنزین سبز باید در مشهد برگزار شود

نمایشگاه بنزین سبز باید در مشهد برگزار شود

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه طرح بنزین سبز باید تحت حمایت دولت قرار گیرد، گفت: نمایشگاه بنزین سبز باید در مشهد برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از روند آزمایش بنزین سبز در مشهد با ابراز خرسندی از وجود چنین توانمندیهایی در کشور و به خصوص در خراسان رضوی افزود: اگر نمایشگاه بین المللی پژوهش و فناوری برای همین یک نمونه برگزار می شد حرکتی بجا بود.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه این طرح باید تحت حمایت دولت قرار گیرد، گفت: این موضوع را به دکتر میرکاظمی خواهم رساند و ما همه باید برای پیشرفت طرح هایی اینچنینی کمک کنیم.

صلاحی تاکید کرد: با توجه به اینکه کشور در زمینه تولید بنزین مشکل دارد باید به سمت تولید این محصول و در ادامه رفع این مشکلات حرکت کنیم.

استاندار خراسان رضوی در این خصوص افزود: باید صبر کنیم تا این محصول در گذر زمان تولید شود و تمام کارهای تولیدی و فناوری این محصول نیز باید در کشور تولید شود.

در ادامه علی عرب زاده مدیرعامل پالایشگاه فرآورده های سبز از بدهی 1.5 میلیون دلاری این شرکت و نبود چتری حمایتی از سمت دولت خبر داد.

محسن فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در این بازدید گفت: باید از تولید محصولات سوختی سبز حمایت کرد تا به تولید انبوه در کشور برسد.

دهکردی تاکید کرد: باید موانع قانونی و مالی بر سر راه تولید بنزین و گازوئیل(بیودیزل) سبز که توسط این شرکت و برای اولین بار در سطح خاورمیانه تولید شده را برطرف کرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت به طور حتم به دنبال رفع این موانع است چون این موضوع در خصوص بنزین است و حرکت در این خصوص می تواند نیاز ایران به بنزین وارداتی را کم کند.

وی از مطرح کردن این موضوع به دولت و معاونت فناوری رئیس جمهور خبر داد.

کد مطلب 1004324

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