جذب 700 میلیون یورو تسهیلات خارجی برای عمران شهری کرج

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با جذب این اعتبار که معادل هزار میلیارد تومان است، قصد داریم پروژه های قطار شهری کرج، ایجاد مجتمع های تجاری و مسکونی، ساخت تقاطع و زیرگذرهای لازم در سطح شهر را اجرا و عملیاتی کنیم که بخشی از کار مورد موافقت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و هیئت وزیران قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین طرح 40 میلیارد تومانی در دست مطالعه و بررسی است که بر اساس آن زیر گذر دو طبقه میدان امام تا جنوب اتوبان عملیاتی خواهد شد که در طبقه تحتانی آن مترو و در طبقه فوقانی آن خودروها تردد خواهند کرد.

سیدعلی آقازداه در بخش دیگری خود را شهردار قانونی کلانشهر کرج دانست و تصریح کرد: اینکه چرا حکم بنده از وزارت کشور نمی آید، کاملا سیاسی است و از قانون تبعیت نمی کند.

وی افزود: اگر غیر از این بود وزارت کشور باید علت عدم صدور حکم را به شورای شهر کرج ابلاغ می کرد تا تکلیف مشخص شود.

وجود فساد مالی در شهرداری کرج

آقازداه وجود مفسده مالی در بدنه شهرداری کرج را رد نکرد و عنوان داشت: در این مجموعه هم مثل دیگر ادارات مفسده مالی داریم و حذف آن به صورت صد در صدی غیر ممکن است، منتها باید سعی شود هر جا که چنین نیتی مشاهده شد به شدت با آن برخورد کرد تا درس عبرتی برای همه باشد.

شهردار کرج با انتقاد از تصمیم شورای شهر کرج برای عدم افتتاح پل سوم خرداد خاطرنشان کرد: پرسنل شهرداری 50 درصد از این پروژه را ظرف 100 روز اجرایی کرده بودند و اگر هم پل افتتاح و هم نظر مردم اعمال می شد، خستگی از تن پرسنل در می آمد.

وی در خصوص نیاز مردم حسین آباد به یک راستگرد در پل سوم خرداد که فقدان آن باعث عدم افتتاح بزرگترین پروژه عمرانی شهر کرج شد، گفت: این موضوع باید در روزهای آغازین طرح و توسط مهندسین مشاور پیش بینی می شد که نشده است، هرچند تصور می شود ارتباط مردم حسین آباد با آن طرف - راه آهن و امام زاده طاهر- از مسیرهای موازی در نظر گرفته شده است که در هر صورت نبود آن باعث خلل در افتتاح پروژه شد.

آقازاده نظر اعضای شورای شهر کرج در این خصوص را ملاک عمل شهرداری دانست.