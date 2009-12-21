محمدی در رقابتهای جام تختی به روی تشک می رود

سید مراد محمدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: پس از مسابقات جهانی 2009 دانمارک با انتقادهای مختلفی از سوی برخی کارشناسان و اهالی کشتی روبرو شدم و آنها قصد داشتند من را برای خداحافظی از میادین کشتی قانع کنند.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت خیلی فشار زیادی روی من بود اما هرگز عرصه کشتی را ترک نخواهم کرد.

محمدی گفت: من با این انتقادها میدان را خالی نکرده و باز هم در وزن تخصصی خودم کشتی می گیرم و با کوله باری از تجربه که در مسابقات المپیک و جهانی به دست آوردم و با کشتی گیران صاحب نام جهان روبرو شدم اکنون می توانم برای کشورم مفید باشم.

قهرمان رقابت های جام جهانی 2006 چین افزود: در جام جهانی کشتی سعی خواهم کرد تا با پشت سرگذاشتن تمرینات منظم و آماده سازی کشتی قابل قبولی را به نمایش بگذارم.

مراد محمدی اهل روستای پهنه کلا شهرستان ساری است.