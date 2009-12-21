۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۶

محمدی در رقابتهای جام تختی به روی تشک می رود

ساری - خبرگزاری مهر: ملی پوش وزن 60 کیلوگرم تیم کشتی آزاد کشور در رقابتهای جهانی دانمارک گفت: برای حضور مجدد در ترکیب تیم ملی و کنار زدن تمامی مدعیان به هیچ عنوان فرصت حضور در جام تختی را از دست نخواهم داد.

 سید مراد محمدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: پس از مسابقات جهانی 2009 دانمارک با انتقادهای مختلفی از سوی برخی کارشناسان و اهالی کشتی روبرو شدم و آنها قصد داشتند من را برای خداحافظی از میادین کشتی قانع کنند.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت خیلی فشار زیادی روی من بود اما هرگز عرصه کشتی را ترک نخواهم کرد.

محمدی گفت: من با این انتقادها میدان را خالی نکرده و باز هم در وزن تخصصی خودم کشتی می گیرم و با کوله باری از تجربه که در مسابقات المپیک و جهانی به دست آوردم و با کشتی گیران صاحب نام جهان روبرو شدم اکنون می توانم برای کشورم مفید باشم.

قهرمان رقابت های جام جهانی 2006 چین افزود: در جام جهانی کشتی سعی خواهم کرد تا با پشت سرگذاشتن تمرینات منظم و آماده سازی کشتی قابل قبولی را به نمایش بگذارم.

مراد محمدی اهل روستای پهنه کلا شهرستان ساری است.

