هیئتهای مذهبی بوشهر از روحانیون آموزش دیده استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت ‌الاسلام علی نعمت اللهی ظهر دوشنبه در جمع مسئولان هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر با بیان این که عنصرعقلانیت را می ‌شود از یک روحانی فاضل جست، اظهار داشت: هیئتهای مذهبی باید روحانی محور باشند تا قیام سید الشهدا را بهتر برای مردم تبیین و طوری برنامه ریزی کنند که در کنار آیین‌های عزاداری برای افزایش عنصر عقلانیت و بصیرت همراه با معرفت دینی شرکت کنندگان از طریق سخنرانی نیز پیش بینی لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: هیئتهای مذهبی به ‌دلیل اثرگذاری بالا بازوان فرهنگی این اداره کل در زنده نگهداشتن قیام امام حسین (ع) محسوب می‌ شوند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به تعامل خوب هیئتهای مذهبی با این اداره کل گفت: تعامل و همفکری ضرورت فعالیت ‌های مذهبی است و در همین راستا با راه ‌اندازی دفاتر شورای هیئتهای مذهبی در استان بوشهر و واگذاری امور به متولیان این هیئتها تلاش شده نقش نظارتی و هدایتی را ایفا کنیم.

نعمت اللهی یکی از برکات عاشورا را احیا فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر دانست و برضرورت ترویج این فرهنگ در هیئت‌ های مذهبی و جامعه تاکید کرد.

مسئول امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز گفت: مسئولان هیئتها از حضور حداکثری مردم خصوصا جوانان به‌ ویژه در تاسوعا و عاشورا استفاده کنند.

حجت‌ الاسلام عظیمی با اشاره به ساعات برگزاری مراسمات عزاداری از مسئولان هیئتها خواست تا زمانی را برای سوگواری در نظر بگیرند که با وقت نماز تداخل نداشته باشد و نیز برای مردم ایجاد مزاحمت نکند.