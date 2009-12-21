  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

تا پایان دی ماه/

احکام متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد صادر می شود

احکام متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد صادر می شود

مدیرکل روابط عمومی سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کرد: تمامی احکام بازنشستگان پیش از موعد تا پایان دی ماه صادر و حقوق آنها پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تقی زاده به اعلام مطلب فوق افزود: با توجه به تاکید دولت بر رفع مشکلات بازنشستگان پیش از موعد و تامین منابع لازم برای این منظور توسط دولت محترم، صدور احکام تمامی افرادی که اطلاعات آنها به سازمان بازنشستگی کشوری ارایه شده است انجام و حقوق آنها تا پایا دی ماه پرداخت خواهد شد.

وی اظهار داشت: تا کنون بخشی از اطلاعات مربوط به متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد از سوی دستگاههای اجرایی وارد سیستم مکانیزه سازمان بازنشستگی کشوری شده است و پیش بینی می شود تعداد این احکام حداکثر به 60 هزار مورد برسد.

تقی زاده افزود: با توجه به تاکید دولت، سازمان بازنشستگی کشوری پس از تامین اعتبار لازم در دستگاههای اجرایی با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان موافقت خواهد کرد.

کد مطلب 1004352

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها