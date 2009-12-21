احکام متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تقی زاده به اعلام مطلب فوق افزود: با توجه به تاکید دولت بر رفع مشکلات بازنشستگان پیش از موعد و تامین منابع لازم برای این منظور توسط دولت محترم، صدور احکام تمامی افرادی که اطلاعات آنها به سازمان بازنشستگی کشوری ارایه شده است انجام و حقوق آنها تا پایا دی ماه پرداخت خواهد شد.

وی اظهار داشت: تا کنون بخشی از اطلاعات مربوط به متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد از سوی دستگاههای اجرایی وارد سیستم مکانیزه سازمان بازنشستگی کشوری شده است و پیش بینی می شود تعداد این احکام حداکثر به 60 هزار مورد برسد.

تقی زاده افزود: با توجه به تاکید دولت، سازمان بازنشستگی کشوری پس از تامین اعتبار لازم در دستگاههای اجرایی با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان موافقت خواهد کرد.

