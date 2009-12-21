حجت السلام احمد سالک که با خبرنگار مهرگفتگو می کرد با بیان اینکه روحانیون بطور کلی از بعد از ظهور اسلام تاکنون خود را بعنوان شاگردان مکتب پیامبر اکرم (ص) وائمه اطهار(ع) می دانند، اظهار داشت: در طول قرون گذشته مبلغان اسلام ناب ، احکام و شریعت اسلام و درجهت گسترش فرهنگ اخلاق اسلامی وانسانی وهدایت جامعه درجهت رشد علمی، فکری وفرهنگی وآگاهی های سیاسی، اجتماعی وسازماندهی یک زندگی خوب درچارچوب دین نقش اساسی داشته اند.

وی افزود: شاگردان مکتب امام صادق(ع) وامام باقر(ع) در جهت معرفی اسلام وشناسایی موانع راه گسترش فرهنگ اهل بیت (ع) بعنوان یک مصداق بارزحکومتهای طاغوتی وشیطانی ومتجاوزان به حقوق انسانها در یک مبارزه بسیار سنگین فرهنگی-سیاسی وحکومتی بوده اند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه نهضت حضرت امام(ره) در راستای نهضت انبیاء وائمه هدی (ع) ونهضت عاشورای امام حسین(ع) است ، گفت: نقش روحانیت به رهبری حضرت امام راحل در قرن حاضر برای تحقق دو هدف عمده"معرفی اسلام ناب محمدی" و"تحقق حکومت ولایت مطلقه فقیه" بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حقیقت دو هدف "معرفی اسلام ناب محمدی و دعوت جامعه بشری به تعمیق در معارف دین و تحقق نقش قدرتمند وتوانمند حکومت ولایت مطلقه فقیه" به دو موضوع با اهمیت "میثاق ملی یا همان قانون اساسی" و"حکومت اسلامی به محوریت ولی امر مسلمین" برمی گردد.

با کلید قدرت "حکومت اسلامی ومردمسالاری دینی" می توان احکام اسلامی را پیاده کرد

معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت اضافه کرد: با در اختیار داشتن کلید قدرت حکومت اسلامی ومردمسالاری دینی می توان اهداف الهی، آیات قرآن واحکام اسلامی را پیاده کرد که نقش موثر روحانیت با توجه به آنچه بیان شد بی تردید درثبات کشور نقش اصلی واساسی است.

وی با بیان اینکه بدخواهان اسلام ودشمنان ولایت تلاش می کنند نقش دین را در بین جامعه بشری ورهبری دینی را ناکارآمد معرفی کنند، گفت: درشرایطی زندگی می کنیم که عوامل تهدید کننده فتنه های شرق و غرب بویژه آمریکا و اسرائیل با تمام قوا می کوشند که نعمت ولایت را از ذهن مردم پاک کنند و نمونه این مسئله را در هتک حرمت به تصویر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی شاهد بودیم.

رمز موفقیت حرکت با بصیرت وآگاهی مردم نسبت به دین ودشمنان

سالک در ادامه رسالت روحانیون را در ماه محرم، معرفی نهضت عاشورای حسینی در تمام ابعاد دانست وافزود: بعبارت دیگر دین اسلام، رهبری در آن ونقش مردمی بعنوان عوامل تعیین کننده قیام امام حسین(ع) بایستی از سوی روحانیون تبیین شوند.

وی با بیان اینکه قیام امام حسین(ع) بدلیل این بود که حکومت بنی امیه، اسلام را در طول 50 سال از مسیر اصلی خود منحرف کرده بودند، گفت: ازسال دهم هجری تا سال شصت هجری رهبری امت اسلامی از حکومت ونظام سیاسی نبوی وعلوی به نظام سیاسی خلفاء ودر زمان معاویه به نظام سیاسی سلطنتی منتقل شد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز رمز موفقیت را در شرایط کنونی حرکت با بصیرت وآگاهی مردم نسبت به دین ودشمنان وحفظ وحدت کلمه حول محور ولایت فقیه بعنوان ستون وخیمه اسلام دانست وافزود: بی تردید افراد باید در فضای امنیت وآرامش چنین حرکتی را انجام دهند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارزتصریح کرد: البته باید توجه داشت که ما هم اکنون با کفار در حال چالش هستیم ولی طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید آرامش را در میان خود حفظ کنیم.

وی رمز موفقیت روحانیت را استقلال این قشر جامعه عنوان کرد واضافه کرد: استقلال روحانیت ارزش وجودی آن است.

سالک با تاکید براینکه تاکنون استقلال روحانیت حفظ شده است، گفت: بالاخره روحانیون در نظام جمهوری اسلامی نقش اساسی دارند که باید از رهنمودهای آنان در بدنه نظام استفاده شود.