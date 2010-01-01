وضعیت نابسامان تاکسی ها در بندرعباس/ مسافران سرگردان در انتظار تاکسی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بر اساس اعلام سازمان تاکسیرانی تعداد دو هزار و 900 تاکسی و 100 دستگاه تاکسی ون در سطح شهر بندرعباس کار جابجایی شهروندان را انجام می دهند اما استفاده از وسایل نقلیه عمومی به ویژه تاکسی ها یکی از موضوعات و مسائل مهم برای شهروندان است که اهمیت استفاده از این وسیله را در بین شهروندان نشان می دهد.

شهر بندرعباس با توجه به ویژگی های خاص خود در این زمینه دچار نقصان زیادی است که شهروندان بندرعباسی را با مشکلاتی مواجه کرده است.

برخی مسیرها در شهر بندرعباس فاقد خطوط تاکسی است

از مهمترین این مشکلات که باعث نارضایتی و شکایت مردم شده، نبود تاکسی در تعدادی از مسیرهای سطح شهر مانند خیابان شاه حسینی، زیبا شهر، پارک دولت تا 700 واحدی و ....است.

وجود مسافربرهای شخصی در سطح شهر مردم را با سردرگمی و مشکل مواجه کرده است که عمده این مسافربرها از نبود تاکسی در برخی از خطوط سواستفاده و در این مسیرها به صورت دربستی رفت و آمد و مردم را جابجا می کنند.

با شروع پاییز و خنک شدن هوا مهاجرت مسافربرهای شهرستانی به بندرعباس زیاد شده که این افراد بدون هیچگونه مانعی در حال کسب درآمد بوده و باعث از میان رفتن نظم در بعضی از خطوط شده است.

برخورد و ساماندهی مسافربرهای شخصی بر عهده راهنمایی و رانندگی است

بنا به گفته یکی از مسئولان سازمان تاکسیرانی برخورد و ساماندهی مسافربرهای شخصی بر عهده راهنمایی و رانندگی است که عملکرد لازم و صحیحی در این زمینه از خود نشان نمی دهد.

به گفته یکی از شهروندان نبود تاکسی در ایستگاه ها و سطح شهر باعث استفاده مردم از این خودروهای شخصی می شود زیرا مردم چاره دیگری جز استفاده از این خودروها ندارند.

یکی دیگر از شهروندان به نام فضل الهی در این زمینه نیز بیان کرد: زمانهایی که تاکسی کم است خودروهای شخصی به هیچ وجه مسیری مسافر سوار نمی کنند و شهروندان مجبور هستند از تاکسی دربستی برای رسیدن به مقصد استفاده کنند.

علاوه بر این مسئله تغییر نرخ و گرفتن کرایه های اضافی توسط مسافربرهای شخصی از دیگر مشکلات عمده تاکسی و خطوط حمل و نقل شهری است.

هجوم مسافربرهای شخصی به خطوط مخصوص تاکسی، عدم رسیدگی به خطوط و جلوگیری نکردن از مسافرکشی این افراد باعث نارضایتی رانندگان تاکسی ها نیز شده است.

سهم تاکسیرانی در سیستم حمل و نقل شهری باید 82 درصد باشد

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر بندرعباس در جلسه شورای شهر بندرعباس گفت: با ضریب تحرک یک دوم در شهر بندرعباس تعداد 276‌ هزار و 103‌ سفر شهرى توسط تاکسى و تاکسى موقت انجام مى‌گیرد که معادل 55‌ درصد از کل سفرهاى شهرى محسوب مى‌شود.

بابک هاشمى پور افزود: از کل سفرهاى درون شهرى در مقایسه با سـایـر سیستمهاى حمل و نقل شهرى 82‌ درصد سهم تاکسى است.

وى اظـهـار داشـت: سـازمـان مـدیـریـت و نـظـارت بر امور تاکسیرانى بندرعباس با تعداد سه هزار و 564‌ دستگاه تاکسى و تاکسى موقت کار حمل و نقل و جابجایى مسافران را در بندرعباس به عهده دارد که در این راستا هشت‌ خطوط عمده در مسیرهاى مختلف شهر با 9‌ دستگاه گشت خودرویى و موتورى سیار و دو دستگاه گشت ثابت در ایستگاه هاى پرتراکم و مسیرهاى مدارس به عهده دارد.

وى با اشاره به برنامه هاى اجرا شده در سال جارى گفت : اجراى طرح نوسازى ناوگان تاکسیرانى بندرعباس با از رده خارج کردن بیش از 500‌ دستگاه تاکسى فرسوده و جایگزینى تاکسى هاى جدید، راه اندازى تاکسیرانى خصوصى مجهز به سیستم GPS تاکسیمتر،‌ بى سیم در جهت تسهیل در امر خدمات رسانى به مسافران در کلیه نقاط شهر، تقویت ناوگان تاکسى سرویس ویژه فرودگاه، راه آهن، اسکله شهید باهنر با افزایش تعداد تاکسى و ارائه خدمات بهینه و مـکـانـیزه، احداث سایبان و کیوسک جهت راه اندازى تاکسى سـرویس ساحلى واقع در بلوار طالقانى و واگذارى آن به بخش خصوصى از جمله اقدامات بوده است.

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نبودن تاکسی ها در زمانهای مشخصی مانند شروع و پایان ساعت مدارس، ادارات و شامگاه در ایستگاه های تاکسی و حتی در سطح شهر پدیدآورنده مشکلاتی شده است. تعداد بسیار زیادی از این تاکسی ها سرویس مدارس و ادارات هستند که خود دلیل کمبود تاکسی در سطح شهر در زمان های خاص است.

با کم شدن سهمیه سوخت تاکسی ها یک نگرانی دیگر به نگرانی شهروندان برای استفاده از تاکسی ها اضافه شده، آن هم افزایش غیر قانونی کرایه های تاکسی بدون مصوبه شورای شهر، فرمانداری و مسافربرهاست، گر چه مسئولان اعلام کرده اند که افزایش کرایه ها غیر قانونی است اما هیچ مرجعی در این زمینه پاسخگوی شهروندان بندرعباسی نیست، تا جایی که هر بار این مسئله با مسئولان تاکسیرانی بیان می شود اعلام می کنند که نظارت توسط بازرسان تاکسیرانی مرتب انجام می شود و در صورت گزارش رسیدگی خواهد شد.

افزایش قیمت کرایه های تاکسی غیر قانونی است

عضو شورای شهر بندرعباس در این زمینه گفت: گرفتن هر گونه کرایه اضافی از شهروندان غیر از آن چیزی که مصوب شده است تخلف محسوب می شود و هر گونه تغییر در نرخ کرایه ها برای سال آینده پیش بینی شود و متعاقبا به شهروندان اعلام می شود.

جمشید رئیسی بیان کرد: کاهش بنزین در سراسر کشور بوده است و رانندگان تاکسی های شهر بندرعباس نمی توانند خلاف قوانین رفتار کنند در غیر این صورت با متخلفین برخورد خواهد شد.

از دیگر مشکلات مربوط به این بخش سوار کردن دو مسافر در صندلی جلوی ماشین یکی از عمده مسائلی است که با توجه به شرایط آب و هوایی بندرعباس شهروندان با آن مشکل دارند اما متاسفانه هیچ رسیدگی نسبت به این موضوع صورت نمی گیرد و هر گونه اعتراض از سوی مسافران دیگر با این موضوع مورد بی توجهی رانندگان قرار می گیرد و مسئولان نیز به این امر توجهی نداشته و با آن برخورد جدی نمی کنند.

البته باید این نکته را نیز متذکر شد که شهروندان هم باید به حقوق خود در این زمینه آگاهی داشته و نسبت به هر گونه تخلف و یا نابسامانی در این زمینه اقدام کنند و از خودروهای شخصی برای تردد استفاده نکنند.

رسیدگی و توجه به این مسائل که جزئی از حقوق شهروندی مردم محسوب می شود هماهنگی، پیگیری و رسیدگی ویژه دستگاه هایی مانند سازمان تاکسیرانی، شورای شهر و راهنمایی و رانندگی را می طلبد که متاسفانه این دستگاه ها با یکدیگر هماهنگی لازم را برای برطرف کردن این معضل ندارند.

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جریمه به تنهایی نمی تواند از مسافرکشی مسافربرهای شخصی جلوگیری کند

دبیر شورای ترافیک نیز در خصوص مسافربرهای شخصی گفت: فعالیت این افراد غیر قانونی است و راهنمایی و رانندگی باید در زمینه جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی تلاش کند.

سرهنگ دهقان با بیان اینکه جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی جز طرح های کوتاه مدت است، افزود: طرح برخورد با این افراد از سوی شورای ترافیک به راهنمایی و رانندگی ارسال شده است.

سرهنگ دهقانی گفت: جریمه به تنهایی نمی تواند از فعالیت این افراد جلوگیری کند و باید از اهرم های فشار دیگر استفاده کرد.

طبق مشاهدات خبرنگار مهر در بندرعباس با گذشت دو هفته از صحبت دبیر شورای ترافیک در خصوص جلوگیری از فعالیت مسافربرها شخصی متاسفانه هم اکنون این افراد بدون هیچگونه نظارتی اقدام به جابجایی مسافر می کنند.

کمبود تاکسی دلیل اصلی حضور مسافربرهای شخصی

معاون راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: دلیل اصلی حضور مسافربرهای شخصی در شهر بندرعباس کمبود تاکسی در این شهر است و تاکسیرانی باید در این زمینه چاره ای پیدا کند.

سرهنگ ضیایی با رد صحبت های دبیر شورای ترافیک مبنی بر استفاده از برخی شیوه ها برای جلوگیری از فعالیت این مسافربرهای شخصی گفت: ظرف 25 روز گذشته با بیش از 100 مسافربر شخصی برخورد و جریمه شده اند و البته بیشتر این افراد هیچگونه خلافی ندارند و بیمه نامه را به ماموران ارائه داده اند.

با تمام این گفته ها شاید تنها نتیجه ای که می توان گرفت ناهماهنگی بین دستگاه های ذیربط و نبود نظارت و قانون مدون جهت برخورد با اینگونه بی نظمی ها در شهر بندرعباس باشد.