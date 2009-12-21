حسین مسافرآستانه نسبت به تغییرات ایجاد شده در اجرای نمایش "در قاب ماه" نسبت به سال گذشته به خبرنگار مهر گفت: تغییراتی در گروه بازیگری نمایش و همچنین اجرای آن ایجاد شد که نسبت به اجراهای سال گذشته اجرایی متفاوت را روی صحنه می‌بریم. البته در قصه نمایش تغییرات خاصی ایجاد نشد و این تغییرات بیشتر در شیوه اجرای نمایش بوده است.



وی افزود: سیروس اسنقی، لیلی موسوی، آذر خوارزمی، حسن حاجت‌پور، حسن سرچاهی، سلمان خطی، علی‌اکبر مسافرآستانه و بازیگران گروه تئاتر "سایه مهر" گروه بازیگری نمایش را تشکیل می‌دهند. البته به دلیل حضور بازیگران اجرای سال گذشته نمایش در پروژه‌های دیگر نتوانستیم از حضور برخی از آن‌ها استفاده کنیم. تغییراتی در طراحی حرکات نمایش نیز ایجاد شده و علی‌اکبر مسافرآستانه و محسن گودرزی طراحی حرکات را عهده‌دار شده‌اند.



این کارگردان تئاتر درباره فعالیت‌های دیگر خود در زمینه تئاتر گفت: قصد دارم به احتمال زیاد سال آینده نمایشی را به صحنه ببرم که البته هنوز وضعیت قطعی و مشخص نشده است. در حال حاضر هم تنها کار اجرایی من نمایش "در قاب ماه" در تالار وحدت است.



نمایش "در قاب ماه" از 30 آذر تا 15 دی‌ماه ساعت 18:30 در تالار وحدت به صحنه می‌رود. حمیدرضا آذرنگ نویسنده، محمد حیدری مدیرتولید و سعید ذهنی آهنگساز نمایش "در قاب ماه" هستند.

