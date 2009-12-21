موزه محرم تبریز میزبان عزاداران حسینی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی ظهر دوشنبه در بازدید از خانه مرحوم دکتر صحتی که به عنوان موزه محرم تبریز تجهیز و افتتاح شده است، این اقدام را از افتخارات سازمان دانست.

وی گفت: برگزاری مراسم تعزیه در محل خانه مرحوم دکتر صحتی و توسط خانواده ایشان سابقه ای در حدود یک قرن دارد و در سالهای اخیر به دلیل وضعیت فیزیکی این بنا برگزاری مراسم با تعلل روبرو شده بود که به لطف خدا و توجه ائمه اطهار این مراسم در روزهای محرم امسال دوباره برپا شده است.

محمدی با اشاره به پیشینه این بنا در برگزاری مراسم ماه محرم بیان کرد: تمام بنا در گذشته به عنوان حسینیه استفاده می شد و دسته های بزرگ و مشهور عزاداری سینه زنی و زنجیر زنی مانند کوچه باغ، خیابان، راسته کوچه و بازار تبریز صبح زود و آخر شب برای برگزاری مراسم به این مکان می آمدند.

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، حسینیه این بنا که به عنوان موزه محرم با ادوات و آلات مراسم محرم در نقاط مختلف استان تجهیز شده است، از امسال بازهم میزبان عاشقان حسینی خواهد بود تا ضمن بهره مندی از سخنرانی سه روحانی و واعظ، به تلاوت قرآن و روضه خوانی نیز گوش دل بسپارند.

وی افزود: این مراسم در دهه اول محرم هر روز از ساعت 6 تا 9 صبح میزبان مردم تبریز و دسته جات عزاداری حسینی است و در ظهر روز عاشورا با قرائت زیارت عاشورا به پایان خواهد رسید.

محمدی در پایان از مردم شریف استان دعوت کرد در این ایام با حضور در این موزه، ضمن دیدن ادوات تاریخی و منحصر به فرد عزاداری در استان، از مراسم تعزیه نیز بهره مند شوند.