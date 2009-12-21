تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت رحلت آیت الله منتظری

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تسلیت آمده است: خبر رحلت عالم جلیل القدر حضرت آیت الله حسینعلی منتظری (ره) موجب تاثر گردید.

این فقیه کوشا در سالیان عمر خود خدمات علمی فراوانی را بر جای نهاد و شاگردان فراوانی را در عرصه علوم اسلامی تربیت کرد.

وی از نخستین یاران امام خمینی (ره) بود که در طول نهضت ایشان متحمل رنجهای فراوان گردید.

همچنین وی از اعضای فعال جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قبل و پس از انقلاب اسلامی بود. با این همه، مواضع ایشان در سالهای پایانی عمر پربرکت امام راحل (ره) و پس از آن، خاطرات تلخی را پدید آورد که غفران الهی را برای آن خواستاریم.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ارتحال ایشان را به همه دوستداران به ویژه همسر مکرمه و فرزندان ایشان تسلیت عرض می نماید.