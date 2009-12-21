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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۰۳

تشییع پیکر پاک دو شهید گمنام در دانشگاه مازندران

تشییع پیکر پاک دو شهید گمنام در دانشگاه مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه اول ماه محرم دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه مازندران تشییع و تدفین می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، مراسم وداع با این شهداء هم اکنون در مرکز همایش های پردیس دانشگاه مازندران در حال برگزاری است.

مراسم تشییع روز سه شنبه اول دی  از ساعت 9 صبح در دو مسیر انجام می شود که مسیر اول از روبروی سازمان مرکزی تا امامزاده ابراهیم (ع) و مسیر دوم از سه راه دانشگاه تا نمازخانه حضرت ولی عصر(عج) پردیس دانشگاه خواهد بود.

شهدای گمنام دفاع مقدس در جوار نمازخانه پردیس دانشگاه مازندران به خاک سپرده خواهند شد.

مازندران در طول دوران دفاع مقدس و انقلاب بیش از 10هزار شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.

کد مطلب 1004379

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