حمایتهای حوزه هنری آذربایجان شرقی از هنر عاشورایی قابل تقدیر است

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، با اشاره به برگزاری پنجمین همایش سراسری و اولین سوگواره بین المللی72 بغض بوم گفت: اقدام حوزه هنری استان آذربایجان شرقی در برگزاری همایش 72 بغض بوم در سالهای اخیر حمایت از هنر عاشورایی و در واقع حمایت از گسترش عدالت، فضیلت و تقوی در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه قیام عاشورا و حماسه امام حسین(ع) حادثه ای به گستره تاریخ بوده و همه تاریخ را در خود خلاصه کرده

است افزود: مفاهیمی چون ظلم ستیزی، افشای ظلم، عدالتجویی و خداخواهی از آموزه های این قیام است که هنر به ویژه هنرهای تجسمی بهترین قالب برای گسترش چنین مفاهیمی است .

فرهنگی، علت جاودانگی قیام عاشورا را بی پیرایگی و شفافیت پیام این واقعه دانست و این قیام را سزاوار نگاهی همه جانبه از سوی تمام طیف ها و اقشار ارزیابی کرد .

وی با در نظرگیری جوانب گوناگون عاشورا از هنرمندان شرکت کننده در این همایش خواست تا از این منشور الهی نور بگیرند و آثاری ماندگار، بی پیرایه و به دور از ابهام بیافرینند .

نماینده تبریز در مجلس با اشاره به برگزاری این سوگواره گفت : با توجه به اینکه در سالهای قبل از نزدیک شاهد برگزاری این همایش بوده ام برقراری ارتباط بین نوجوانان و جوانان هنرمند با مفاهیم عمیق در بخش های مختلف هنری را محصول تلاش حوزه هنری استان می دانم و ابتکارات صورت گرفته در توسعه فرهنگ عاشورایی را ارج می نهم .

این همایش با حضور صدها هنرمند در بخش های نقاشی، تصویرسازی، گرافیک و خوشنویسی از صبح تاسوعا تا ظهر عاشورا در محل مجموعه فرهنگی هنری سینما قدس برگزار می شود و سپس نماز ظهر عاشورا توسط هنرمندان شرکت کننده اقامه می شود.