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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۵۰

فرهنگی در گفتگو با مهر:

حمایتهای حوزه هنری آذربایجان شرقی از هنر عاشورایی قابل تقدیر است

حمایتهای حوزه هنری آذربایجان شرقی از هنر عاشورایی قابل تقدیر است

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی حمایت های حوزه هنری آذربایجان شرقی از هنر عاشورایی را قابل تقدیر خواند.

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، با اشاره به برگزاری پنجمین همایش سراسری و اولین سوگواره بین المللی72 بغض بوم گفت: اقدام حوزه هنری استان آذربایجان شرقی در برگزاری همایش 72 بغض بوم در سالهای اخیر حمایت از هنر عاشورایی و در واقع حمایت از گسترش عدالت، فضیلت و تقوی در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه قیام عاشورا و حماسه امام حسین(ع) حادثه ای به گستره تاریخ بوده و همه تاریخ را در خود خلاصه کرده
است افزود: مفاهیمی چون ظلم ستیزی، افشای ظلم، عدالتجویی و خداخواهی از آموزه های این قیام است که هنر به ویژه هنرهای تجسمی بهترین قالب برای گسترش چنین مفاهیمی است.

فرهنگی، علت جاودانگی قیام عاشورا را بی پیرایگی و شفافیت پیام این واقعه دانست و این قیام را سزاوار نگاهی همه جانبه از سوی تمام طیف ها و اقشار ارزیابی کرد.

وی با در نظرگیری جوانب گوناگون عاشورا از هنرمندان شرکت کننده در این همایش خواست تا از این منشور الهی نور بگیرند و آثاری ماندگار، بی پیرایه و به دور از ابهام بیافرینند.

نماینده تبریز در مجلس با اشاره به برگزاری این سوگواره گفت: با توجه به اینکه در سالهای قبل از نزدیک شاهد برگزاری این همایش بوده ام برقراری ارتباط بین نوجوانان و جوانان هنرمند با مفاهیم عمیق در بخش های مختلف هنری را محصول تلاش حوزه هنری استان می دانم و ابتکارات صورت گرفته در توسعه فرهنگ عاشورایی را ارج می نهم.

این همایش با حضور صدها هنرمند در بخش های نقاشی، تصویرسازی، گرافیک و خوشنویسی از صبح تاسوعا تا ظهر عاشورا در محل مجموعه فرهنگی هنری سینما قدس برگزار می شود و سپس نماز ظهر عاشورا توسط هنرمندان شرکت کننده اقامه می شود.

کد مطلب 1004381

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