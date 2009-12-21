۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

زمان برگزاری آزمونهای مدیریت خانواده دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمان دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صدر - مدیر آزمون، آموزشهای خاص و غیرحضوری دانشگاه با اعلام این خبر افزود:‌ براساس برنامه پیش بینی شده، آزمون پایان پودمان پرورش گلهای زینتی در خانه صبح 10 دی‌ ماه، حقوق خانواده عصر 10 دی ماه، کاربری کامپیوتر صبح 11 دی ماه، دکوراسیون و تزئینات داخلی خانه عصر 11 دی ماه، ‌دروس عمومی صبح 17 دی ‌ماه، مدیریت اقتصاد و برنامه ریزی در خانه عصر 17 دی ماه، مشاوره خانواده صبح 18 دی ماه و کاربرد اصول نگهداری لوازم خانگی عصر 18 دی ماه برگزار می شود.

دکتر صدر افزود: آزمون آشپزی و سفره آرایی صبح 24 دی ماه،‌ آداب و معاشرت و همسرداری عصر 24 دی ماه، روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان صبح 25 دی ماه و جمعیت، بهداشت و فوریتهای پزشکی عصر 25 دی ماه برگزار می شود.

مدیر آزمون، آموزشهای خاص و غیرحضوری دانشگاه اظهار داشت:‌ براساس برنامه پیش بینی شده، دانشجویان دوره های مذکور باید جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی از 7 دی ماه به پایگاه الکترونیکی http://dlearning.uast.ac.ir مراجعه کنند.

