زمان برگزاری آزمونهای مدیریت خانواده دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صدر - مدیر آزمون، آموزشهای خاص و غیرحضوری دانشگاه با اعلام این خبر افزود:‌ براساس برنامه پیش بینی شده، آزمون پایان پودمان پرورش گلهای زینتی در خانه صبح 10 دی‌ ماه، حقوق خانواده عصر 10 دی ماه، کاربری کامپیوتر صبح 11 دی ماه، دکوراسیون و تزئینات داخلی خانه عصر 11 دی ماه، ‌دروس عمومی صبح 17 دی ‌ماه، مدیریت اقتصاد و برنامه ریزی در خانه عصر 17 دی ماه، مشاوره خانواده صبح 18 دی ماه و کاربرد اصول نگهداری لوازم خانگی عصر 18 دی ماه برگزار می شود.

دکتر صدر افزود: آزمون آشپزی و سفره آرایی صبح 24 دی ماه،‌ آداب و معاشرت و همسرداری عصر 24 دی ماه، روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان صبح 25 دی ماه و جمعیت، بهداشت و فوریتهای پزشکی عصر 25 دی ماه برگزار می شود.

مدیر آزمون، آموزشهای خاص و غیرحضوری دانشگاه اظهار داشت:‌ براساس برنامه پیش بینی شده، دانشجویان دوره های مذکور باید جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی از 7 دی ماه به پایگاه الکترونیکی http://dlearning.uast.ac.ir مراجعه کنند.