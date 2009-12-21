مهدی کرمپور رئیس شورای صنفی نمایش به خبرنگار مهر گفت: اکران فیلم سینمایی "خواب لیلا" مهرداد میرفلاح این هفته به پایان میرسد و "دختر میلیونر" به کارگردانی اکبر خامین جایگزین آن میشود. تکلیف اکران فیلمهای جدید نگاهی دیگر نیز به زودی مشخص میشود.
"کودک و فرشته" به کارگردانی مسعود نقاشزاده که سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم اول را از جشنواره فیلم فجر 87 دریافت کرده، روایت خواهری است که به هنگام لحظههای آتش و نبرد رزمندگان ایرانی با دشمن دنبال پیدا کردن برادر گمشده خود است.
"به کبودی یاس" به کارگردانی جواد اردکانی داستان زندگی شهید برونسی از سرداران بزرگ دفاع مقدس است. فیلمنامه را اردکانی نوشته و بخشهایی از آن در خراسان و بخشهایی در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری شده است. بازیگران فیلم از بازیگران تئاتر خراسان هستند.
