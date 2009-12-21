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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

روبینیو در خصوص آینده اش با مانچینی دیدار می کند

روبینیو در خصوص آینده اش با مانچینی دیدار می کند

روزنامه سان گزارش داد روبینیو علاقمند است تا هر چه زودتر با روبرتو مانچینی، سرمربی جدید منچسترسیتی، ملاقات کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکرنت، مهاجم برزیلی منچسترسیتی در زمان مربیگری مارک هیوز وضعیت مساعدی در این تیم نداشت و بر پایه گزارش رسانه ها، بارسلونا خواستار این است که این بازیکن را در فصل نقل و انتقالات زمستانی با قراردادی به ارزش 5/32 میلیون پوند به خدمت بگیرد.

روبینیو گفت: می خواهم با مانچینی صحبت کنم. من خبرهای خوبی در خصوص عملکرد او شنیده ام. ضمن اینکه سیتی تا پایان فصل فرصت بسیاری دارد تا به جمع مدعیان بازگردد. تصمیم گیری در خصوص برکناری هیوز به مالکان باشگاه برمی گردد اما با این همه شایعات موجود، چندان تعجبی هم نداشت که این اتفاق روی بدهد.

وی افزود: حضور در رقابت های لیگ قهرمانان برای ما دور از دسترس نیست ضمن اینکه تیم ما به مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه راه پیدا کرده است. عملکرد سیتی آنگونه هم که مردم فکر می کنند بد نبوده است.

کد مطلب 1004394

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