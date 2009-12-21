به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر رزمجو بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با تعدادی از ائمه جمعه استان زنجان به رسالت صدا و سیما در تنویر و هدایت افکار عمومی اشاره کرد و افزود: در افق رسانه ملی به مسائل مذهبی و معارفی توجه خاصی شده و در رویکرد جدید برنامه‌های صدا و سیمای مرکز زنجان نیز در موضوعات مختلف خانواده برنامه‌های کودک برنامه‌های اجتماعی ـ اقتصادی حتی گردشگری مسئله اخلاق و دین مدنظر است.

وی همچنین ائمه جمعه را به جهت شخصیت مذهبی و راهبری مردم در مسائل دینی و اخلاقی، جزو نخبگان جامعه دانست و کوشش آنها را در تبیین خطرات و تهدیدات جنگ نرم دشمنان خواستار شد.

همچنین در ادامه حجت‌الاسلام جعفری امام جمعه ماهنشان با ابراز خرسندی از رویکرد جدید صدا و سیمای زنجان از تلاش مدیرکل و کارکنان این مرکز در پرداخت حرفه‌ای به مسائل بومی و انعکاس آن از شبکه ملی قدردانی کرد و گفت: امیداوریم با استمرار نشستهای ائمه جمعه و این رسانه اثرگذار گامهای مهمی برای تقویت فرهنگ دین و اخلاق با ابزار هنر برداشته شود.

حجت‌الاسلام موسوی دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان نیز با اشاره به اینکه در آینده نزدیک کارگروه تخصصی در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برای هماهنگی بیشتر در پرداخت به موضوعات مختلف تشکیل خواهد شد خواستار همکاری بیش‌تر و تنگاتنگ صدا و سیما با این کارگروه شد.