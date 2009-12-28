غلامرضا ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از اختصاص 850 میلیارد تومان یارانه به بخش نهاده های کشاورزی خبر داد و افزود: این میزان یارانه سالانه در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

وی انواع کود را از مهمترین نهاده های مورد نیاز کشاورزان عنوان و خاطرنشان کرد: هزینه کود توزیع شده بین کشاورزان را یک دهم قیمت تمام شده آن است.

این مسئول تامین کود برای کشت استراتژیک را از سیاستهای مهم دولت عنوان و خاطر نشان و بیان کرد: این محصولات شامل گندم، جو، پنبه و کلزا می باشد که کودرسانی برای کشت این محصولات برای دولت بسیار مهم است.

ترکاشوند افزود: تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی بین فعالان این بخش از برنامه های مهم دولت است که این موضوع با جدییت بسیار دنبال می شود.

وی حوزه کشاورزی را عامل مهمی برای رسیدن به خودکفایی دانست و بیان کرد: توسعه و گسترش فعالیت این بخش حیاتی با تبیین برنامه های ساختاری نقش تعیین کننده ای در مسائل اقتصادی کشور دارد.



