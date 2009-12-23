دولت برای کشت سبزیجات و صیفی جات سهمیه کود در نظر نگرفته است

غلامرضا ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: دولت برای کشت محصولات سبزی و صیفی جات سهمیه کود در نظر نگرفته این در حالیست که مسئولان ذیربط به منظور تسهیل در امور کشاورزی این بخش هر سال سهمیه ای را برای آنها در نظر می گیرند.

این مسئول بیان داشت: فعالان بخش سبزیجات و صیفی جات کشاورزی به دلیل شرایط کشت، نوع محصول و شرایط زمین نیاز به مصرف کود زیاد دارند و به همین علت به میزان کود درنظر گرفته شده قانع نیستند.

مصرف کود در کشت سبزی و صیفی جات بیشتر از حد مجاز است

ترکاشوند با اشاره به مصرف زیاد کود در بخش سبزی و صیفی جات، این امر را باعث ازدیاد بیش از حد مجاز ازت سنگین و مواد سمی در این محصولات دانست و عنوان کرد: هدف دولت از حذف یارانه های کود برای این بخش و آزادسازی قیمت آن کنترل استفاده بیش از حد مجاز این نهاده کشاورزی است.

وی گفت: استفاده بیش از حد از کود در کشت این محصولات علاوه بر تولید ناسالم محصول، آلودگی آبهای زیرزمینی را در پی دارد.

رئیس جهاد کشاورزی کرج متذکر شد: برای توزیع عادلانه این نهاده کشاورزی برنامه ای طراحی شده که در آن با صدور کشاورز کارت، یارانه کود بین کشاورزان واقعی توزیع می شود.

ترکاشوند افزود: این مهم در جلوگیری از مصرف بی رویه کود بسیار موثر است.

وی اظهار داشت: معترضین کشاورزان کرج به نبود کود کسانی هستند که اساسا سهمیه ای از سوی دولت برایشان تخصیص نیافته است.

این مسئول افزود: امسال عموم کشاورزان به خصوص در بخشهای گندم و جو از اول فصل کشت همراه با بستن قرارداد و بیمه محصولات سهمیه کودشان مشخص و توزیع شده است.